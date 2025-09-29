Apneia do sono pode triplicar risco de infarto e AVC, alertam especialistas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Distúrbio respiratório afeta até 70% dos pacientes com insuficiência cardíaca e pode ser prevenido com diagnóstico precoce e hábitos saudáveis

As doenças cardiovasculares seguem como a principal causa de morte no mundo, responsáveis por 17,9 milhões de óbitos anuais, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

No Dia Mundial do Coração, lembrado em 29 de setembro, especialistas chamam atenção para um fator de risco ainda pouco conhecido: a apneia obstrutiva do sono (AOS).

O que é a apneia do sono e seus riscos

A apneia é caracterizada por interrupções repetidas da respiração durante a noite, que reduzem a oxigenação do corpo e fragmentam o sono. Segundo a pesquisadora científica Sara Giampá, da Biologix, a condição favorece hipertensão, arritmias e doenças coronarianas.

Um artigo publicado no Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences mostra que pessoas com AOS têm de 2 a 3 vezes mais risco de infarto ou acidente vascular cerebral (AVC). A Sociedade Brasileira de Cardiologia estima que até 70% dos pacientes com insuficiência cardíaca convivem com o distúrbio.

Sintomas que exigem atenção

Entre os sinais mais comuns estão:

Ronco alto e frequente;

Pausas visíveis na respiração durante o sono;

Engasgos ou sensação de sufocamento noturno;

Sonolência diurna e dores de cabeça matinais;

Dificuldade de concentração e memória.

Diante desses sintomas, a recomendação é buscar avaliação médica. O diagnóstico pode ser confirmado por exames específicos, e o tratamento varia do uso de CPAP (aparelho que administra uma pressão contínua de ar nas vias aéreas) a dispositivos intraorais e terapias comportamentais.

Hábitos que ajudam a prevenir complicações

Dormir bem é essencial para proteger o coração. Algumas medidas simples podem fazer diferença:

Manter horários regulares para dormir e acordar;

Evitar telas antes de deitar, pois a luz azul prejudica a produção de melatonina;

Optar por refeições leves à noite, limitando gordura, açúcar, álcool e cafeína;

Praticar atividade física regular para controlar peso, circulação e pressão arterial.

“Dormir bem é mais do que descansar: é proteger o coração. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado da apneia podem evitar complicações graves e salvar vidas”, conclui Giampá.