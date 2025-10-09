fechar
Saúde e Bem-estar | Notícia

Catarata e erros refrativos estão entre as principais causas de perda visual no Brasil

Dia da visão reforça importância da prevenção e do diagnóstico precoce para evitar a cegueira e a baixa visão, que afetam milhões de pessoas no país

Por Maria Clara Trajano Publicado em 09/10/2025 às 13:28
Olho
Olho - FREEPIK/BANCO DE IMAGENS

Nesta quinta-feira (9), o dia mundial da visão chama atenção para a necessidade de cuidados preventivos com a saúde ocular.

Segundo o relatório "As Condições de Saúde Ocular no Brasil" (2023), do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), a catarata segue como a principal causa de cegueira, enquanto os erros refrativos não corrigidos — como miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia — lideram os casos de baixa visão.

Juntas, essas condições reversíveis afetaram mais de 109 milhões de pessoas nos últimos 30 anos.

O envelhecimento populacional tende a agravar o cenário, já que a incidência de catarata e presbiopia aumenta naturalmente com a idade.

Catarata: perda progressiva da transparência do cristalino

“A catarata ocorre quando o cristalino, a lente natural do olho, perde a transparência, prejudicando a passagem da luz e tornando a visão embaçada ou obscurecida”, explica o oftalmologista Paulo Saunders, especialista em doenças da retina e cirurgia de catarata e a laser, e sócio-diretor do Hospital de Olhos Oftalmax.

Embora mais comum após os 55 anos, a doença também pode atingir pessoas mais jovens. “Traumas oculares, uso prolongado de corticoides, obesidade, diabetes, tabagismo e exposição solar excessiva podem antecipar o surgimento da catarata”, detalha o médico.

O tratamento é exclusivamente cirúrgico, e as técnicas atuais tornaram o procedimento rápido e seguro. “A cirurgia é indolor, feita com anestesia tópica, apenas com colírios. O paciente volta para casa no mesmo dia e costuma ter recuperação excelente”, afirma Saunders.

Presbiopia: a vista cansada que chega com a idade

Entre os erros refrativos mais comuns está a presbiopia, ou “vista cansada”, que costuma aparecer após os 40 anos. O problema provoca dificuldade para enxergar de perto e cansaço visual, especialmente durante a leitura.

“É uma consequência natural do envelhecimento dos olhos. Óculos e lentes corrigem temporariamente, mas cirurgias refrativas podem devolver a liberdade visual e melhorar a qualidade de vida”, explica o especialista.

Visão 360°: hot topics em saúde dos olhos

Miopia: o impacto do uso excessivo de telas

A miopia é outra preocupação crescente. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), metade da população mundial será míope até 2050. O uso intenso de telas e o tempo reduzido ao ar livre estão entre os principais fatores.

“A luz natural ajuda a proteger os olhos, enquanto o foco prolongado em telas estimula o alongamento do globo ocular, levando à miopia. É essencial equilibrar o tempo em ambientes internos e externos, especialmente na infância”, orienta Saunders.

Boa visão também previne quedas em idosos

O oftalmologista alerta ainda para a relação entre baixa visão e quedas em idosos.

“A perda de contraste e profundidade aumenta o risco de acidentes domésticos. Muitas dessas deficiências são preveníveis e tratáveis. Cuidar da visão é também preservar a autonomia e a segurança na terceira idade”, conclui.

