fechar
Saúde e Bem-estar | Notícia

Adulteração de bebidas: oftalmologista revela o que acontece com a visão após intoxicação por metanol

Metanol é altamente tóxico e pode levar à morte. Os principais sintomas pela intoxicação são dor abdominal, visão turva, confusão mental e náusea

Por Cinthya Leite Publicado em 30/09/2025 às 23:15 | Atualizado em 30/09/2025 às 23:29
Situação acende um alerta sobre a venda e o consumo de bebidas adulteradas no Brasil
Situação acende um alerta sobre a venda e o consumo de bebidas adulteradas no Brasil - FREEPIK/BANCO DE IMAGENS

Clique aqui e escute a matéria

Após os registros de mortes por intoxicação por metanol em São Paulo, Pernambuco investiga dois óbitos suspeitos no Estado e um caso de perda de visão bilateral. Os casos, em análise pela Secretaria de Saúde de Pernambuco, podem ter relação com o consumo de bebidas alcoólicas adulteradas

O metanol é altamente tóxico e pode levar à morte. Os principais sintomas devido à intoxicação são dor abdominal, visão turva, confusão mental e náusea. Essas manifestações podem aparecer entre 12h e 24h após a ingestão da substância. Diante desses sinais, deve-se procurar atendimento médico no serviço de emergência. 

À coluna Saúde e Bem-Estar do JC, o médico oftalmologista Bernardo Cavalcanti, coordenador da residência médica da Fundação Altino Ventura, alerta que a visão é afetada de forma mais intensa diante de um quadro de intoxicação por metanol. "A parte do nosso organismo que mais sofre, de maneira mais precoce com essa condição, é o disco óptico (parte por onde fibras nervosas da retina se reúnem para formar o nervo que envia sinais visuais para o cérebro)."

Ele esclarece que "o consumo inadvertido de doses altas de metanol é capaz de provocar uma paralisação das células em produzir energia e, consequentemente, levar à morte celular".   

Dessa maneira, o oftalmologista explica que, diante de intoxicação por metanol, as pessoas podem acabar desenvolvendo neuropatia óptica - doença do nervo óptico, responsável por transmitir a visão ao cérebro, que pode levar à perda de visão.

"Isso leva a uma lesão que pode ser, na grande maioria das vezes, definitiva ao disco óptico e provocar uma atrofia do nervo óptico (condição capaz de levar à perda permanente da visão, escurecimento das cores e redução do campo visual)", alerta Bernardo.

RENATO RAMOS/JC IMAGEM
"Consumo inadvertido de doses altas de metanol pode provocar uma paralisação das células em produzir energia e, consequentemente, levar à morte celular", alerta o médico Bernardo Cavalcanti - RENATO RAMOS/JC IMAGEM

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O médico explica que o nervo óptico é responsável por levar toda a informação que é captada pelo olho de visão. "Essa informação chega a uma parte do nosso cérebro, que fica atrás da nuca e que é responsável pela formação da imagem. Então, esses casos de intoxicação por metanol podem realmente evoluir com déficit visual e até cegueira, quando a gente tem intoxicação mais significativa", reforça Bernardo. 

Sobre os principais sinais de acometimento visual, que é o que acontece de forma precoce quando ocorre uma intoxicação por metanol, Bernardo relata que a visão "vai ficando turva, com perda de visão periférica, até efetivamente chegar a déficits e apagões, que podem ser definitivos e evoluir com a atrofia do nervo óptico". 

Ministério da Saúde determina notificação imediata de casos de intoxicação por metanol

O Ministério da Saúde informou, nesta terça-feira (30), que publicará uma nota técnica com orientações sobre sinais, sintomas clínicos e demais informações para auxiliar na identificação de casos de intoxicação, além de instruções aos profissionais de saúde sobre a administração de antídotos para o metanol. 

Além disso, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, determinou que os profissionais de saúde de todo o Brasil notifiquem imediatamente, ao Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), qualquer suspeita de intoxicação por metanol.

A medida busca reforçar a vigilância e a resposta a casos suspeitos. "Essa determinação é para que possamos identificar mais rapidamente não só o que está acontecendo no Estado de São Paulo, mas também possíveis intoxicações em outros Estados do País, a partir de comportamentos clínicos e epidemiológicos anormais", destacou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em coletiva de imprensa realizada na terça-feira (30), pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.

Padilha ainda ressaltou que a situação acende um alerta sobre a venda e o consumo de bebidas adulteradas. "Estamos diante de uma situação anormal e diferente de tudo o que consta na nossa série histórica em relação à intoxicação por metanol no País. A entrada da Polícia Federal no plano se deve à suspeita de envolvimento de uma organização criminosa relacionada à adulteração de bebidas."

"Para que o sistema funcione, alguém precisa notificar. É importante que os profissionais de saúde estejam em alerta e possam identificar precocemente os casos. Além disso, pessoas que tenham consumido álcool de procedência desconhecida e apresentem qualquer sintoma relacionado à intoxicação por metanol devem procurar imediatamente uma unidade de saúde", enfatizou a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Mariângela Simão.

Leia também

Planos de Saúde lucram enquanto consumidor enfrenta reajuste abusivo
OPINIÃO

Planos de Saúde lucram enquanto consumidor enfrenta reajuste abusivo
Intoxicação por metanol é mais perigosa que o álcool; entenda riscos e diferenças
BEBIDAS ADULTERADAS

Intoxicação por metanol é mais perigosa que o álcool; entenda riscos e diferenças

Compartilhe

Tags