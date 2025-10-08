HospitalMed 2025 apresenta HFacilities: o hub de conteúdo e soluções hospitalares
Da infraestrutura à gestão, o evento mostra como criar hospitais adaptáveis, funcionais e voltados à qualidade de vida do paciente
O setor de saúde tem demandado cada vez mais ambientes projetados para oferecer tratamento com foco na qualidade de vida dos pacientes. A HospitalMed 2025 acompanha essa tendência e traz, como destaque em seus eventos paralelos, o HFacilities: um ambiente de negócios e conteúdo totalmente estruturado para apresentar soluções e tendências na edificação hospitalar.
O HFacilities reunirá gestores públicos e privados, engenheiros e arquitetos, apresentando inovações em serviços e produtos, além de promover uma programação de debates sobre a importância de espaços dedicados à cura e à promoção da saúde.
A HospitalMed acontece entre os dias 22 e 24 de outubro, no Pernambuco Centro de Convenções
Para o presidente da HospitalMed, Rodrigo da Fonte, o HFacilities tem papel estratégico na edição deste ano:
"É um espaço para gerar conexões, inovação e novos negócios, além de debates relevantes sobre facilities e infraestrutura hospitalar", afirma.
Programação HFacilities
- 22 de outubro – Hospitais adaptáveis: integração, projeto e operação
- Evolução dos modelos hospitalares;
- Como empreender em arquitetura para saúde;
- Metodologias para aquisição e negociação de equipamentos médicos.
- 23 de outubro – Hospitais que curam: inovação, gestão e projetos
Debate sobre inovação em infraestrutura e gestão hospitalar, com apresentação de casos práticos de gestão de projetos (SEPE) e estudos arquitetônicos sobre soluções flexíveis em hospitais.
- 24 de outubro – IX Fórum Norte/Nordeste de Hotelaria, Facilities e Infraestrutura
- Inovações em controle de evasão por rastreabilidade do enxoval;
- Gestão de resíduos e práticas sustentáveis;
- Impactos do ambiente na desinfecção de superfícies e controle de infecção.
A programação completa do HFacilities e todos os painéis do IX Fórum podem ser conferidos no site do evento.
Expositores e Hospital Modelo
Entre os expositores confirmados estão Salve Arquitetura e PACI Projetos, que apresentarão soluções para projetos hospitalares seguros, sustentáveis e adaptáveis, garantindo manutenção e expansão sem comprometer a operação.
Fernanda Ventura, diretora geral da Salve Arquitetura, destaca:"Na HospitalMed 2025, o Hospital Conceito no HFacilities oferece uma experiência prática única. Expositores demonstram seus produtos em ambientes simulados, permitindo que profissionais de saúde conheçam o uso real das soluções. É uma vitrine de inovação que fortalece a visibilidade e as conexões no setor."
Giselle Raposo, diretora técnica da PACI Projetos, complementa:"O HFacilities é mais do que uma área expositiva: é uma experiência viva. Profissionais de saúde conhecem tecnologias de forma prática, enquanto expositores mostram soluções em ambiente simulado. É um hub estratégico que atrai mídia, investidores e visitantes, promovendo conexões reais entre quem projeta, opera e transforma a saúde no Brasil."
O Hospital Modelo do HFacilities será um diferencial, oferecendo imersão prática, visibilidade estratégica e oportunidades de networking que elevam o padrão da edificação hospitalar no país.