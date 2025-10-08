HospitalMed 2025 apresenta HFacilities: o hub de conteúdo e soluções hospitalares

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Da infraestrutura à gestão, o evento mostra como criar hospitais adaptáveis, funcionais e voltados à qualidade de vida do paciente

Clique aqui e escute a matéria

O setor de saúde tem demandado cada vez mais ambientes projetados para oferecer tratamento com foco na qualidade de vida dos pacientes. A HospitalMed 2025 acompanha essa tendência e traz, como destaque em seus eventos paralelos, o HFacilities: um ambiente de negócios e conteúdo totalmente estruturado para apresentar soluções e tendências na edificação hospitalar.

O HFacilities reunirá gestores públicos e privados, engenheiros e arquitetos, apresentando inovações em serviços e produtos, além de promover uma programação de debates sobre a importância de espaços dedicados à cura e à promoção da saúde.

A HospitalMed acontece entre os dias 22 e 24 de outubro, no Pernambuco Centro de Convenções, e os leitores do Jornal do Commercio têm acesso gratuito à melhor e mais completa feira de saúde, bem-estar e negócios do Norte e Nordeste. Faça sua credencial aqui.

Para o presidente da HospitalMed, Rodrigo da Fonte, o HFacilities tem papel estratégico na edição deste ano:

"É um espaço para gerar conexões, inovação e novos negócios, além de debates relevantes sobre facilities e infraestrutura hospitalar", afirma.

Leia Também HospitalMed 2025: credenciamento aberto para maior encontro de saúde do Norte e Nordeste em Pernambuco

Programação HFacilities

22 de outubro – Hospitais adaptáveis: integração, projeto e operação

Evolução dos modelos hospitalares;

Como empreender em arquitetura para saúde;

Metodologias para aquisição e negociação de equipamentos médicos.

23 de outubro – Hospitais que curam: inovação, gestão e projetos



Debate sobre inovação em infraestrutura e gestão hospitalar, com apresentação de casos práticos de gestão de projetos (SEPE) e estudos arquitetônicos sobre soluções flexíveis em hospitais.

24 de outubro – IX Fórum Norte/Nordeste de Hotelaria, Facilities e Infraestrutura



Inovações em controle de evasão por rastreabilidade do enxoval;

Gestão de resíduos e práticas sustentáveis;

Impactos do ambiente na desinfecção de superfícies e controle de infecção.

A programação completa do HFacilities e todos os painéis do IX Fórum podem ser conferidos no site do evento.

Espaço apresentará inovações em serviços e produtos para o mercado, além de sediar o IX Fórum Norte/Nordeste de Hotelaria, Facilities e Infraestrutura - Divulgação/Wilton Marcelino

Expositores e Hospital Modelo

Entre os expositores confirmados estão Salve Arquitetura e PACI Projetos, que apresentarão soluções para projetos hospitalares seguros, sustentáveis e adaptáveis, garantindo manutenção e expansão sem comprometer a operação.

Fernanda Ventura, diretora geral da Salve Arquitetura, destaca:"Na HospitalMed 2025, o Hospital Conceito no HFacilities oferece uma experiência prática única. Expositores demonstram seus produtos em ambientes simulados, permitindo que profissionais de saúde conheçam o uso real das soluções. É uma vitrine de inovação que fortalece a visibilidade e as conexões no setor."

HospitalMed 2025 conta com programação voltada para o mercado especializado em longevidade no Nordeste Leia Também

Giselle Raposo, diretora técnica da PACI Projetos, complementa:"O HFacilities é mais do que uma área expositiva: é uma experiência viva. Profissionais de saúde conhecem tecnologias de forma prática, enquanto expositores mostram soluções em ambiente simulado. É um hub estratégico que atrai mídia, investidores e visitantes, promovendo conexões reais entre quem projeta, opera e transforma a saúde no Brasil."

O Hospital Modelo do HFacilities será um diferencial, oferecendo imersão prática, visibilidade estratégica e oportunidades de networking que elevam o padrão da edificação hospitalar no país.