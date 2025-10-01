HospitalMed 2025 conta com programação voltada para o mercado especializado em longevidade no Nordeste

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Com a expectativa de vida em alta e o reconhecimento da Década do Envelhecimento Saudável pela ONU, o setor de saúde segue um processo de expansão e inovação focado na longevidade. Conectada a essa tendência que tem impactado diversos segmentos produtivos da saúde com foco no público 50+, a HospitalMed 2025 contará com a 2ª edição do Vida 60+ Expo, um espaço consolidado como o maior evento de longevidade do Nordeste, direcionado para a “economia prateada”.

O local servirá de vitrine para novidades em produtos e soluções focadas nos 14 milhões de nordestinos com 50 anos ou mais, reunindo especialistas, personalidades e marcas para debater saúde e bem-estar, segurança financeira e a democratização da tecnologia para o público maduro, além de apresentar novidades em produtos, serviços e soluções para o envelhecimento ativo e saudável. A 13ª edição HospitalMed acontece nos dias 22, 23 e 24 de outubro no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda.

Vida 60+

O Vida 60+ Expo será um ponto de encontro essencial para negócios e networking. Reunirá investidores, empreendedores e o público maduro interessado em se conectar com as principais tendências do mercado. “O Vida60+ Expo reforça a longevidade como um dos grandes temas da saúde atualmente, e dá visibilidade para soluções que impactam diretamente na qualidade de vida da população. Termos um espaço dedicado à economia da longevidade é a oportunidade de valorizar o desenvolvimento do mercado voltado ao envelhecimento ativo, consciente e saudável. É estimular a inovação e abrir novas perspectivas de negócios e inspiração para todo o setor”, destaca Rodrigo da Fonte, presidente da HospitalMed.

O Vida60+ Expo da HospitalMed terá 3 dias de programação - Wilton Marcelino

Durante os três dias do evento, a programação explorará temas cruciais para o público sênior: No primeiro dia a atenção estará voltada à saúde e ao bem-estar físico; no segundo para a reinvenção 50+, com ênfase em educação continuada e empreendedorismo como caminhos para a saúde financeira; no último dia os conteúdos estarão voltados para a tecnologia e a saúde mental, para uma vida mais saudável e equilibrada.

“O Vida60+ Expo é um espaço para fortalecer conexões e trazer respostas concretas aos desafios do envelhecimento. Queremos valorizar a longevidade como potência econômica e de bem-estar no Norte e Nordeste”, ressalta Arine Rodrigues, especialista em longevidade, cofundadora da Silver Hub e correalizadora do evento.

Para 2025, o evento trará novidades: uma premiação para homenagear aqueles que se destacam na área de longevidade no Brasil e uma ação inédita para reconhecer empreendedores 50+.

Mais uma vez, o Hub Longevidade, coordenado por Marcia Vieira, será o responsável pela organização da área de estandes, garantindo a presença de soluções e serviços focados no público maduro. "A parceria do Hub Longevidade, o Vida60+ Expo e a HospitalMed demonstra que o cuidado e a silver economy não são apenas um setor de nicho, mas um movimento capaz de transformar o sistema de saúde, a sociedade e a economia regional", afirma Marcia Vieira, CEO do ecossistema MasterCare, CONACARE e Hub Longevidade.

O Vida60+ Expo contará com a presença de marcas engajadas com o público 50+, como: Banco Mercantil, Instituto de Longevidade MAG, MedSênior, Bigfral, Grand Spa, Neri Care e MasterCare. O Vida 60+ Expo é um espaço integrado à HospitalMed 2025, tendo acesso livre e gratuito aos visitantes da feira.

Organizada pela Insight Feiras e Negócios, a HospitalMed contará com mais de 300 expositores e 400 marcas, atraindo um público de 26 mil visitantes. O evento é patrocinado pela Ultramega e Fluence Anestesia, além do apoio da Mr. Tech, Diferencial Tributária, Ondunorte, SindHospe, Abimo, Abeclin, Abralimp, FBH e ABDEH.

Leia Também HospitalMed 2025: credenciamento aberto para maior encontro de saúde do Norte e Nordeste em Pernambuco

HospitalMed 2025 | Vida60+ Expo

@hospitalmedbr | www.vida60maisexpo.combr



Data: 22, 23 e 24 de outubro de 2025

Horário: 14h às 20h

Local: Pernambuco Centro de Convenções

