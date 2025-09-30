Valores que conectam: união entre família e escola é um dos pilares da Studio Class

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Studio Class, em Jaboatão dos Guararapes, destaca participação ativa dos pais para o desenvolvimento dos filhos dentro e fora da instituição

A participação dos pais na vida escolar dos filhos é uma tarefa em conjunto com a instituição que possui impactos na vida inteira dos estudantes. O estudo realizado em 2019 pelo Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) mostra que o envolvimento familiar ao longo do processo de aprendizagem melhora consideravelmente o desempenho escolar.

Paralelo a isso, instituições de ensino têm buscado desenvolver valores e ideais que façam sentido com cada família, afim de uma construção ativa não só de aprendizado técnico, como de desenvolvimento social do aluno.

Este é o caso do Colégio Studio Class, localizado em Piedade, Jaboatão dos Guararapes, que reforça a importância do chamado alinhamento de valores entre esses dois pilares tão importantes na vida dos estudantes.

"Acreditamos que a educação deve ser holística. Por isso, nossa metodologia também abrange aspectos emocionais e sociais, incentivando o trabalho em equipe e o respeito à diversidade. Em um ambiente acolhedor, cultivamos o diálogo e a empatia, preparando nossos alunos não apenas para o sucesso acadêmico, mas também para a vida", aponta Juliana Barretto, Diretora Pedagógica do Studio Class.

Valores pedagógicos da escola para a vida

Atividades extracurriculares acompanham a rotina de aprendizado dos alunos da Studio Class - Divulgação

A metodologia aplicada no Studio Class é voltada para uma melhor experiência, onde o aluno é o protagonista da própria trajetória. A jornada de aprendizado é construída de forma interdisciplinar, unindo práticas criativas e pedagógicas aplicadas em diferentes áreas do conhecimento. . "No Studio Class, estamos comprometidos com a formação de cidadãos conscientes, críticos e criativos, prontos para fazer a diferença no mundo", complementa Juliana Barretto. "Nossa proposta educacional vai além do ensino tradicional, integrando práticas pedagógicas que valorizam a criatividade, a autonomia e o desenvolvimento integral de cada estudante".

Paralelamente, a equipe de educadores é formada para guiar o estudante ao longo desse processo, o que resulta em um aprendizado mais significativo, que impacta diferentes áreas do desenvolvimento e acompanha os estudantes para além dos muros da escola.

Neste sentido, Juliana Barretto destaca o papel da família e sua participação, para que estejam alinhados com os pilares da própria escola. "Os valores centrais da Studio Class incluem respeito, responsabilidade, inclusão e inovação. Esses princípios são incorporados na rotina de ensino através de práticas pedagógicas que promovem um ambiente acolhedor e colaborativo. Através de atividades em grupo, discussões em sala de aula e projetos interdisciplinares, os alunos aprendem a valorizar a diversidade e a desenvolver um senso crítico", continua.

Conexão de valores: a metodologia do Studio Class

No Studio Class, o alinhamento entre a família a escola é levado a sério: os dois caminham juntos para a formação do estudante ser ainda mais sólido. Valores compartilhados ajudam a construir uma identidade forte, reforçando o que é aprendido em casa e na sala de aula.

"O Studio Class promove uma variedade de atividades que incentivam a participação dos pais no dia a dia escolar, incluindo reuniões periódicas, workshops e eventos culturais. Essas iniciativas têm como objetivo fortalecer a comunicação entre a escola e as famílias, permitindo que os pais acompanhem o desenvolvimento de seus filhos e se envolvam em projetos educacionais", cita Juliana Barretto.

Um dos diferenciais da Studio Class é a estrutura para melhor experiência do aluno - Divulgação

Na prática, essa união reflete em pontos extracurriculares importantes, como formação de caráter, ética, desenvolvimento social, autopercepção e afins. Esse ambiente colaborativo cria um espaço seguro, positivo e acolhedor para os alunos, onde eles podem aprender, se expressar e se desenvolver plenamente.

Diferenciais

A proposta do Studio Class une um currículo personalizado para cada aluno com uma estrutura moderna e espaços que incentivam a exploração. Além disso, o colégio possui um forte compromisso com projetos sociais e ambientais, aproximando os estudantes de questões comunitárias e ajudando-os a se enxergar como agentes de transformação.

"O Studio Class se destaca por proporcionar um suporte contínuo aos alunos, mesmo fora do horário escolar. Isso se traduz em reuniões individuais com os pais e uma direção que se envolve ativamente na orientação das famílias. Acreditamos que nossa abordagem educacional contribui para que as crianças desenvolvam autonomia e segurança em diversas atividades", finaliza a diretora pedagógica.