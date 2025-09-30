Investir em studios com financiamento: a estratégia da alavancagem patrimonial

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Carrilho Construtora apresenta opções vantajosas para quem quer investir no mercado imobiliário como oportunidade de renda passiva

O mercado imobiliário tem se consolidado como uma das fontes mais seguras e previsíveis de investimento no Brasil. Em um cenário de SELIC alta, imóveis do tipo studio se destacam por oferecerem várias vantagens, que vão desde a localização estratégica, alto potencial de valorização e a possiblidade de uma renda passiva ao longo dos anos.

Para quem busca aumentar a renda e diversificar os investimentos, a alavancagem de patrimônio é uma opção atraente. No setor imobiliário, essa prática consiste em utilizar recursos de terceiros, como financiamentos, para adquirir imóveis cuja renda obtida com aluguel ou a valorização do bem supere o custo da dívida.

A chamada alavancagem imobiliária é vista como um caráter positivo pelo Diretor Comercial da Construtora Carrilho, Roberto Rios, que elenca as vantagens dentro desse processo.

"Em um cenário de SELIC a 15% ao ano, utilizar recursos de financiamento imobiliário para aumentar o patrimônio é uma decisão extremamente inteligente. Por isso, muitas vezes, não vejo a renda fixa como concorrente do mercado imobiliário, mas sim como um meio para investir nesse setor. Se, além disso, o imóvel oferecer a oportunidade de renda passiva com locação, melhor ainda”, afirma.

Imóvel como investimento a longo prazo

O investimento em imóveis por meio de financiamento transforma o capital em ativos de alto valor. Além disso, direcionar parte do patrimônio para o mercado imobiliário pode ser mais vantajoso do que aplicar somente em renda fixa.

"O conceito é simples: usar financiamento para adquirir um imóvel, enquanto a renda de aluguel ou a valorização cobre (ou supera) os custos. Dessa forma, o investidor não se descapitaliza e, ao final do ciclo, conquista um bem de alto valor com menor esforço financeiro", explica Roberto Rios.

Para os próximos anos, o mercado imobiliário tende a crescer, principalmente em regiões metropolitanas como o Recife. Ainda assim, algumas etapas são necessárias para que o investimento seja satisfatório: planejamento, conhecimento de mercado e escolha estratégica dos empreendimentos.

Neste cenário, a Construtora Carrilho oferece condições de financiamento facilitadas para esse tipo de imóvel - ideal para quem deseja investir e aproveitar boas oportunidades de mercado.

Oportunidades Carrilho na Zona Norte do Recife

Atualmente, a Carrilho Construtora conta com uma linha Premium, que detém de opções de studios e apartamentos de 3 e 4 quartos, em localizações estratégicas na Zona Norte do Recife. Entre os destaques estão dois imóveis, que são opções favoráveis para quem busca renda passiva por meio de locação.

Tivo Studios: modernidade próximo à Jaqueira

Vista projetada do Tivo Studios, no Recife - Divulgação

Localizado a poucos minutos do Parque da Jaqueira, o Tivo Studios é a escolha certa para quem busca praticidade e alto potencial de valorização. Com entrega prevista para agosto de 2027, o empreendimento oferece studios a partir de R$ 269 mil, em um projeto assinado pelo escritório Poligonus Arquitetura.

Mais de 650 m² são dedicados a lazer e conveniência: coworking, academia rooftop climatizada, piscina com hidromassagem, sky bar e até pet spa. Uma combinação que atende tanto moradores quanto investidores interessados em locações de curta ou longa temporada.

Área de academia oferecida pelo Tivo Studios, na Zona Norte do Recife - Divulgação

Madá Studios: localização estratégica na Madalena

Madá Studios propõe praticidade urbana e qualidade de vida no bairro da Madalena - Divulgação

Com entrega prevista para setembro de 2027, o Madá Studios nasce em uma das regiões mais vibrantes do Recife, ao lado do Mercado da Madalena. Os studios, a partir de R$ 275 mil, unem projeto arquitetônico de Ricardo e Vilmar Paiva com áreas comuns assinadas por Humberto Zirpoli e paisagismo de Márcia Lima.

São mais de 1.200 m² dedicados a bem-estar e produtividade, incluindo coworking, sala de reunião, academia climatizada e piscina com prainha. Um imóvel pensado para quem valoriza qualidade de vida e busca retorno financeiro consistente.

Facilidade para investir com a Carrilho

A Carrilho oferece condições que tornam a alavancagem imobiliária ainda mais acessível: possibilidade de financiar até 90% do valor com taxas a partir de 7,66% a.a., ou pagar 25% durante a obra e quitar o saldo na entrega. Além disso, há a opção de gestão profissional de locação, cuidando de precificação, anúncios, check-in/out e manutenção.

Esse modelo permite que investidores tenham renda passiva sem preocupações, transformando os empreendimentos em ativos de longo prazo, ideais para diversificação de patrimônio