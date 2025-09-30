Investir em studios com financiamento: a estratégia da alavancagem patrimonial
Carrilho Construtora apresenta opções vantajosas para quem quer investir no mercado imobiliário como oportunidade de renda passiva
O mercado imobiliário tem se consolidado como uma das fontes mais seguras e previsíveis de investimento no Brasil. Em um cenário de SELIC alta, imóveis do tipo studio se destacam por oferecerem várias vantagens, que vão desde a localização estratégica, alto potencial de valorização e a possiblidade de uma renda passiva ao longo dos anos.
Para quem busca aumentar a renda e diversificar os investimentos, a alavancagem de patrimônio é uma opção atraente. No setor imobiliário, essa prática consiste em utilizar recursos de terceiros, como financiamentos, para adquirir imóveis cuja renda obtida com aluguel ou a valorização do bem supere o custo da dívida.
A chamada alavancagem imobiliária é vista como um caráter positivo pelo Diretor Comercial da Construtora Carrilho, Roberto Rios, que elenca as vantagens dentro desse processo.
"Em um cenário de SELIC a 15% ao ano, utilizar recursos de financiamento imobiliário para aumentar o patrimônio é uma decisão extremamente inteligente. Por isso, muitas vezes, não vejo a renda fixa como concorrente do mercado imobiliário, mas sim como um meio para investir nesse setor. Se, além disso, o imóvel oferecer a oportunidade de renda passiva com locação, melhor ainda”, afirma.
Imóvel como investimento a longo prazo
O investimento em imóveis por meio de financiamento transforma o capital em ativos de alto valor. Além disso, direcionar parte do patrimônio para o mercado imobiliário pode ser mais vantajoso do que aplicar somente em renda fixa.
"O conceito é simples: usar financiamento para adquirir um imóvel, enquanto a renda de aluguel ou a valorização cobre (ou supera) os custos. Dessa forma, o investidor não se descapitaliza e, ao final do ciclo, conquista um bem de alto valor com menor esforço financeiro", explica Roberto Rios.
Para os próximos anos, o mercado imobiliário tende a crescer, principalmente em regiões metropolitanas como o Recife. Ainda assim, algumas etapas são necessárias para que o investimento seja satisfatório: planejamento, conhecimento de mercado e escolha estratégica dos empreendimentos.
Neste cenário, a Construtora Carrilho oferece condições de financiamento facilitadas para esse tipo de imóvel - ideal para quem deseja investir e aproveitar boas oportunidades de mercado.
Oportunidades Carrilho na Zona Norte do Recife
Atualmente, a Carrilho Construtora conta com uma linha Premium, que detém de opções de studios e apartamentos de 3 e 4 quartos, em localizações estratégicas na Zona Norte do Recife. Entre os destaques estão dois imóveis, que são opções favoráveis para quem busca renda passiva por meio de locação.
Tivo Studios: modernidade próximo à Jaqueira
Localizado a poucos minutos do Parque da Jaqueira, o Tivo Studios é a escolha certa para quem busca praticidade e alto potencial de valorização. Com entrega prevista para agosto de 2027, o empreendimento oferece studios a partir de R$ 269 mil, em um projeto assinado pelo escritório Poligonus Arquitetura.
Mais de 650 m² são dedicados a lazer e conveniência: coworking, academia rooftop climatizada, piscina com hidromassagem, sky bar e até pet spa. Uma combinação que atende tanto moradores quanto investidores interessados em locações de curta ou longa temporada.
Madá Studios: localização estratégica na Madalena
Com entrega prevista para setembro de 2027, o Madá Studios nasce em uma das regiões mais vibrantes do Recife, ao lado do Mercado da Madalena. Os studios, a partir de R$ 275 mil, unem projeto arquitetônico de Ricardo e Vilmar Paiva com áreas comuns assinadas por Humberto Zirpoli e paisagismo de Márcia Lima.
São mais de 1.200 m² dedicados a bem-estar e produtividade, incluindo coworking, sala de reunião, academia climatizada e piscina com prainha. Um imóvel pensado para quem valoriza qualidade de vida e busca retorno financeiro consistente.
Facilidade para investir com a Carrilho
A Carrilho oferece condições que tornam a alavancagem imobiliária ainda mais acessível: possibilidade de financiar até 90% do valor com taxas a partir de 7,66% a.a., ou pagar 25% durante a obra e quitar o saldo na entrega. Além disso, há a opção de gestão profissional de locação, cuidando de precificação, anúncios, check-in/out e manutenção.
Esse modelo permite que investidores tenham renda passiva sem preocupações, transformando os empreendimentos em ativos de longo prazo, ideais para diversificação de patrimônio