Gabriel Bacelar faz meio século impulsionando o mercado imobiliário de Pernambuco

Construtora celebra 50 anos no mercado imobiliário de Pernambuco com solidez, inovação e planos de crescimento e expansão pelo Estado

Em um cenário de efervescência para o mercado imobiliário de Pernambuco, a Construtora Gabriel Bacelar celebra 50 anos de história, firmando-se como um pilar de solidez e inovação. A marca do cinquentenário é um feito raro no Brasil, especialmente em um setor tão sensível às oscilações econômicas. A empresa chega a essa data não apenas intacta, mas próspera e em plena expansão, refletindo o crescimento robusto do setor no estado e, em especial, no Recife.

Com uma valorização de 6,64% no setor em 2024 e um aumento de quase 200% em lançamentos nos últimos cinco anos, a capital pernambucana se destaca no Nordeste e no Brasil. É nesse ambiente dinâmico que a Gabriel Bacelar se consolida, com a entrega de mais de 5 mil unidades em aproximadamente 100 empreendimentos, totalizando mais de 1,2 milhão de metros quadrados construídos.

"A longevidade da Gabriel Bacelar é uma prova de que a credibilidade e a dedicação são os pilares para qualquer negócio de sucesso. Construímos nossa história sobre bases sólidas, olhando sempre para o futuro e mantendo a essência do nosso trabalho, que é construir lares e edifícios que transformam vidas e paisagens urbanas", afirma o presidente da construtora, o engenheiro Gabriel Bacelar.

A segunda e a terceira geração da família Bacelar atuam ativamente na gestão, o que reforça o compromisso de continuidade. O legado familiar se traduz em uma combinação de experiência e visão de futuro, como revela o sócio-diretor Bruno Bacelar. “O nosso dia a dia é marcado pela busca permanente de inovação — seja no produto, na modernização de equipamentos e sistemas, na capacitação de recursos humanos e em todo o processo construtivo”, afirma Bruno Bacelar, que assim como o pai, escolheu a engenharia como profissão.

O engenheiro Bruno Bacelar, sócio-diretor da Gabriel Bacelar - Armando Artoni

A entrada da nova geração na gestão foi natural, com a escolha da profissão por vocação e identificação. “Participar de todas as etapas de crescimento da empresa desde o começo foi muito importante. Dessa forma, a evolução através das novas tecnologias e o entendimento do potencial e direcionamento do mercado foram absorvidos naturalmente”, ressalta o também sócio-diretor e engenheiro Durval Bacelar.

Durval Bacelar, sócio-diretor da construtora - Armando Artoni

Liana Bacelar Gama, por sua vez, atua na gerência administrativa. “Trabalhar na GB sempre me proporcionou compreender e aplicar a gestão da credibilidade, reconhecida tanto por quem atua na empresa quanto pelos milhares de clientes já atendidos”, revela.

Do residencial de alto padrão ao pioneirismo corporativo

A trajetória da construtora Gabriel Bacelar é um testemunho de sucesso e compromisso com a excelência, refletido em seu portfólio de empreendimentos. O histórico da construtora é uma narrativa consistente de sucesso, impulsionada por um compromisso inabalável com a qualidade, a inovação e o bem-estar dos seus clientes. Cada empreendimento, do primeiro ao mais recente, ratifica o padrão de excelência que define a marca.

O primeiro projeto, o Mediterranée, ilustra esse ponto de partida. Considerado um marco, não apenas por seu sucesso comercial, mas também por introduzir um conceito pioneiro de infraestrutura de lazer, ele solidificou a reputação da construtora como uma força inovadora no setor. Esse empreendimento inicial estabeleceu o padrão de excelência que se tornaria a assinatura da marca GB.

A continuidade dessa filosofia pode ser observada nos projetos mais recentes. O ICON Design Living, por exemplo, representa a evolução da construtora, alinhando-se às tendências contemporâneas de sustentabilidade e design. Ele oferece um conceito de moradia que não apenas atende às necessidades atuais, mas também antecipa o futuro da vida urbana.

O ICON Design Living, por exemplo, representa a evolução da construtora, alinhando-se às tendências contemporâneas de sustentabilidade e design - Gleyson Ramos

Outro exemplo notável é o Maria do Carmo Vilaça. Localizado no bairro do Pina, este projeto demonstra o compromisso da empresa com a harmonia entre a arquitetura e o meio ambiente, criando espaços que se integram à natureza e promovem o bem-estar dos moradores.

“No final da década de 1990, percebemos que o mercado se direcionava para empreendimentos de alto padrão. A GB, que já atuava nos segmentos médio, alto e corporativo, lançou produtos pioneiros como o Saint Sebastian, o Saint Martin e o Saint Elisée — o primeiro residencial do Recife com piscina de raias olímpicas”, explica Durval Bacelar.

Além do mercado residencial, a Gabriel Bacelar Construções tornou-se referência na construção de edifícios empresariais de alto padrão, sempre em localizações estratégicas, como o The Plaza, na Ilha do Leite, o Gabriel Bacelar Offices, na Jaqueira, e o Gabriel Bacelar Corporate, sede da empresa, em Boa Viagem.

Um dos seus projetos mais arrojados e inovadores foi o Recife Medcenter, um moderno edifício 100% voltado para a área de saúde, anexo ao Shopping Recife. O empreendimento é um marco na cidade, unindo a funcionalidade de um centro médico à conveniência de um dos maiores shoppings do Nordeste.

O "padrão GB de qualidade" é a assinatura da empresa, que investe nos melhores profissionais, projetos e materiais. A credibilidade conquistada ao longo dos anos também se reflete em certificações internacionais, como a ISO-9001. “Desde o início, quando eu e Durval chegamos à empresa, entendemos que a inovação seria uma ferramenta essencial, aliada à solidez e à responsabilidade. A união da nossa família para fazer a empresa acontecer foi fundamental, sempre sob a liderança do nosso pai”, afirma Bruno Bacelar.

A celebração de 50 anos é um reconhecimento dessa trajetória de excelência, que também se deve à valorização dos funcionários, por nada seria possível sem a equipe de funcionários da GB em todos os setores. Nos orgulhamos de ver gerações se desenvolvendo, se aprimorando e também deixando seu legado na empresa”, pontua Gabriel Bacelar.