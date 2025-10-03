fechar
Saúde e Bem-estar | Notícia

Sobe para 7 o número de casos de intoxicação por metanol em Pernambuco; veja os sintomas e como se proteger

Força-tarefa foi montada para intensificar a fiscalização e orientar a população sobre os riscos de bebidas alcoólicas adulteradas.

Por Túlio Feitosa Publicado em 03/10/2025 às 18:27
Se uma bebida adulterada com metanol é ingerida, o fígado metaboliza essa substância e a transforma em formaldeído, que é altamente tóxico. Em seguida, o formaldeído se converte em ácido fórmico e se acumula no organismo
Se uma bebida adulterada com metanol é ingerida, o fígado metaboliza essa substância e a transforma em formaldeído, que é altamente tóxico. Em seguida, o formaldeído se converte em ácido fórmico e se acumula no organismo - FREEPIK/BANCO DE IMAGENS

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) confirmou, nesta sexta-feira (3), uma nova notificação de caso suspeito de intoxicação por metanol, elevando para sete o número total de pessoas possivelmente afetadas pelo consumo de bebidas alcoólicas adulteradas em Pernambuco. O novo balanço colocou as autoridades sanitárias do estado em alerta máximo.

A situação é grave e já inclui a investigação de dois óbitos, dois casos de pacientes que sobreviveram mas ficaram com sequelas oculares graves (perda de visão), e outros três pacientes que estão internados ou em acompanhamento médico.

Segundo a SES-PE, o novo caso foi identificado no município de Cedro, no Sertão do estado. Confira o detalhamento por cidade abaixo:

Lajedo (2 casos)

  • Sexo masculino, 43 anos.
    • Evolução: óbito (09/09)
  • Sexo masculino, 32 anos
    • Evolução: sequelas oculares. Alta hospitalar.

João Alfredo (1 caso)

  • Sexo masculino, 30 anos.
    • Evolução: óbito (30/09)

Olinda (1 caso)

  • Sexo feminino, 35 anos
    • Evolução: sequelas oculares.

Atendida em Ipojuca, mas é residente de São Paulo (1 caso)

  • Sexo feminino, 26 anos, que segue internada.

Gravatá (1 caso)

  • Sexo masculino, 30 anos, que segue internado.

Cedro (1)

  • Sexo feminino, 33 anos, segue internada.

O que é o Metanol e quais os sintomas?

O metanol é um tipo de álcool industrial, altamente tóxico, usado em produtos como combustíveis, solventes e removedores de tinta, e que nunca deve ser ingerido. A sua presença em bebidas alcoólicas é ilegal e pode causar envenenamento grave. Os sintomas podem ser divididos em duas fases:

  • Sintomas iniciais (até 6h após o consumo): Náuseas, vômitos, dor abdominal intensa, sonolência, tontura, dor de cabeça e confusão mental.
  • Sintomas graves (de 6h a 24h após o consumo): Visão turva ou perda total da visão (cegueira), sensibilidade à luz, convulsões e coma.

A SES-PE ressalta que o tratamento em até 6 horas após o início dos primeiros sintomas é crucial para salvar a vida do paciente e evitar sequelas.

Como se proteger?

O diretor-geral de Vigilância Epidemiológica da SES-PE, José Lancart, reforça as orientações para um consumo seguro:

  • Compre bebidas alcoólicas apenas em estabelecimentos de confiança e que sejam regularizados pela vigilância sanitária.
  • Sempre verifique a integridade da embalagem: observe o lacre, o rótulo e o registro no Ministério da Agricultura (MAPA).
  • Desconfie de preços muito abaixo do mercado, pois podem ser um indicativo de produto falsificado ou adulterado.
  • Evite o consumo de coquetéis, "batidas" ou drinks pré-preparados de origem desconhecida.
  • Na dúvida sobre a procedência ou a qualidade da bebida, não consuma.

A resposta do Governo de Pernambuco

Diante do surto, uma força-tarefa foi montada. A SES-PE e a Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa) estão intensificando as fiscalizações em estabelecimentos comerciais de todo o estado.

Além disso, o estado já recebeu e distribuiu ampolas de etanol farmacêutico, que funciona como antídoto para a intoxicação por metanol, para hospitais de referência como o da Restauração, no Recife, e o Mestre Vitalino, em Caruaru.

Um Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE) está monitorando os casos 24 horas por dia.

Onde buscar ajuda e denunciar

  • Emergência: Em caso de suspeita de intoxicação, a orientação é procurar imediatamente uma unidade de saúde.
  • Orientação: Para tirar dúvidas sobre intoxicação, o Centro de Assistência Toxicológica de Pernambuco (CIAtox-PE) funciona 24h e atende pelo fone 0800 722 6001.
  • Denúncia: Para denunciar a venda de bebidas suspeitas, os canais são o Procon-PE (0800 282 1512) e a Delegacia do Consumidor - Decon ((81) 3184-3835).

