Sobe para 7 o número de casos de intoxicação por metanol em Pernambuco; veja os sintomas e como se proteger

Força-tarefa foi montada para intensificar a fiscalização e orientar a população sobre os riscos de bebidas alcoólicas adulteradas.

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) confirmou, nesta sexta-feira (3), uma nova notificação de caso suspeito de intoxicação por metanol, elevando para sete o número total de pessoas possivelmente afetadas pelo consumo de bebidas alcoólicas adulteradas em Pernambuco. O novo balanço colocou as autoridades sanitárias do estado em alerta máximo.

A situação é grave e já inclui a investigação de dois óbitos, dois casos de pacientes que sobreviveram mas ficaram com sequelas oculares graves (perda de visão), e outros três pacientes que estão internados ou em acompanhamento médico.

Segundo a SES-PE, o novo caso foi identificado no município de Cedro, no Sertão do estado. Confira o detalhamento por cidade abaixo:

Lajedo (2 casos)

Sexo masculino, 43 anos. Evolução: óbito (09/09)

Sexo masculino, 32 anos Evolução: sequelas oculares. Alta hospitalar.



João Alfredo (1 caso)

Sexo masculino, 30 anos. Evolução: óbito (30/09)



Olinda (1 caso)

Sexo feminino, 35 anos Evolução: sequelas oculares.



Atendida em Ipojuca, mas é residente de São Paulo (1 caso)

Sexo feminino, 26 anos, que segue internada.

Gravatá (1 caso)

Sexo masculino, 30 anos, que segue internado.

Cedro (1)

Sexo feminino, 33 anos, segue internada.

O que é o Metanol e quais os sintomas?

O metanol é um tipo de álcool industrial, altamente tóxico, usado em produtos como combustíveis, solventes e removedores de tinta, e que nunca deve ser ingerido. A sua presença em bebidas alcoólicas é ilegal e pode causar envenenamento grave. Os sintomas podem ser divididos em duas fases:

Sintomas iniciais (até 6h após o consumo): Náuseas, vômitos, dor abdominal intensa, sonolência, tontura, dor de cabeça e confusão mental.

(até 6h após o consumo): Náuseas, vômitos, dor abdominal intensa, sonolência, tontura, dor de cabeça e confusão mental. Sintomas graves (de 6h a 24h após o consumo): Visão turva ou perda total da visão (cegueira), sensibilidade à luz, convulsões e coma.

A SES-PE ressalta que o tratamento em até 6 horas após o início dos primeiros sintomas é crucial para salvar a vida do paciente e evitar sequelas.

Como se proteger?

O diretor-geral de Vigilância Epidemiológica da SES-PE, José Lancart, reforça as orientações para um consumo seguro:

Compre bebidas alcoólicas apenas em estabelecimentos de confiança e que sejam regularizados pela vigilância sanitária.

Sempre verifique a integridade da embalagem: observe o lacre, o rótulo e o registro no Ministério da Agricultura (MAPA).

Desconfie de preços muito abaixo do mercado, pois podem ser um indicativo de produto falsificado ou adulterado.

Evite o consumo de coquetéis, "batidas" ou drinks pré-preparados de origem desconhecida.

Na dúvida sobre a procedência ou a qualidade da bebida, não consuma.

A resposta do Governo de Pernambuco

Diante do surto, uma força-tarefa foi montada. A SES-PE e a Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa) estão intensificando as fiscalizações em estabelecimentos comerciais de todo o estado.

Além disso, o estado já recebeu e distribuiu ampolas de etanol farmacêutico, que funciona como antídoto para a intoxicação por metanol, para hospitais de referência como o da Restauração, no Recife, e o Mestre Vitalino, em Caruaru.

Um Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE) está monitorando os casos 24 horas por dia.

Onde buscar ajuda e denunciar