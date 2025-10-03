Sobe para 7 o número de casos de intoxicação por metanol em Pernambuco; veja os sintomas e como se proteger
Força-tarefa foi montada para intensificar a fiscalização e orientar a população sobre os riscos de bebidas alcoólicas adulteradas.
A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) confirmou, nesta sexta-feira (3), uma nova notificação de caso suspeito de intoxicação por metanol, elevando para sete o número total de pessoas possivelmente afetadas pelo consumo de bebidas alcoólicas adulteradas em Pernambuco. O novo balanço colocou as autoridades sanitárias do estado em alerta máximo.
A situação é grave e já inclui a investigação de dois óbitos, dois casos de pacientes que sobreviveram mas ficaram com sequelas oculares graves (perda de visão), e outros três pacientes que estão internados ou em acompanhamento médico.
Segundo a SES-PE, o novo caso foi identificado no município de Cedro, no Sertão do estado. Confira o detalhamento por cidade abaixo:
Lajedo (2 casos)
- Sexo masculino, 43 anos.
- Evolução: óbito (09/09)
- Sexo masculino, 32 anos
- Evolução: sequelas oculares. Alta hospitalar.
João Alfredo (1 caso)
- Sexo masculino, 30 anos.
- Evolução: óbito (30/09)
Olinda (1 caso)
- Sexo feminino, 35 anos
- Evolução: sequelas oculares.
Atendida em Ipojuca, mas é residente de São Paulo (1 caso)
- Sexo feminino, 26 anos, que segue internada.
Gravatá (1 caso)
- Sexo masculino, 30 anos, que segue internado.
Cedro (1)
- Sexo feminino, 33 anos, segue internada.
O que é o Metanol e quais os sintomas?
O metanol é um tipo de álcool industrial, altamente tóxico, usado em produtos como combustíveis, solventes e removedores de tinta, e que nunca deve ser ingerido. A sua presença em bebidas alcoólicas é ilegal e pode causar envenenamento grave. Os sintomas podem ser divididos em duas fases:
- Sintomas iniciais (até 6h após o consumo): Náuseas, vômitos, dor abdominal intensa, sonolência, tontura, dor de cabeça e confusão mental.
- Sintomas graves (de 6h a 24h após o consumo): Visão turva ou perda total da visão (cegueira), sensibilidade à luz, convulsões e coma.
A SES-PE ressalta que o tratamento em até 6 horas após o início dos primeiros sintomas é crucial para salvar a vida do paciente e evitar sequelas.
Como se proteger?
O diretor-geral de Vigilância Epidemiológica da SES-PE, José Lancart, reforça as orientações para um consumo seguro:
- Compre bebidas alcoólicas apenas em estabelecimentos de confiança e que sejam regularizados pela vigilância sanitária.
- Sempre verifique a integridade da embalagem: observe o lacre, o rótulo e o registro no Ministério da Agricultura (MAPA).
- Desconfie de preços muito abaixo do mercado, pois podem ser um indicativo de produto falsificado ou adulterado.
- Evite o consumo de coquetéis, "batidas" ou drinks pré-preparados de origem desconhecida.
- Na dúvida sobre a procedência ou a qualidade da bebida, não consuma.
A resposta do Governo de Pernambuco
Diante do surto, uma força-tarefa foi montada. A SES-PE e a Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa) estão intensificando as fiscalizações em estabelecimentos comerciais de todo o estado.
Além disso, o estado já recebeu e distribuiu ampolas de etanol farmacêutico, que funciona como antídoto para a intoxicação por metanol, para hospitais de referência como o da Restauração, no Recife, e o Mestre Vitalino, em Caruaru.
Um Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE) está monitorando os casos 24 horas por dia.
Onde buscar ajuda e denunciar
- Emergência: Em caso de suspeita de intoxicação, a orientação é procurar imediatamente uma unidade de saúde.
- Orientação: Para tirar dúvidas sobre intoxicação, o Centro de Assistência Toxicológica de Pernambuco (CIAtox-PE) funciona 24h e atende pelo fone 0800 722 6001.
- Denúncia: Para denunciar a venda de bebidas suspeitas, os canais são o Procon-PE (0800 282 1512) e a Delegacia do Consumidor - Decon ((81) 3184-3835).