Pernambuco confirma três casos de Candida auris no Hospital Otávio de Freitas
Direção do hospital suspendeu novas admissões na UTI respiratória após confirmação de Candida auris para reforçar medidas de controle
Por
Pedro Beija
18/09/2025
| Atualizado em 18/09/2025 às 20:00
A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) confirmou, nesta quinta-feira (18), três casos do fungo Candida auris (C. auris) no Hospital Otávio de Freitas (HOF), localizado no bairro de Tejipió, zona Oeste do Recife.
O diagnóstico foi identificado por meio da vigilância hospitalar de rotina em três pacientes do sexo masculino, de 33, 44 e 49 anos, que tinham histórico de tratamento para doenças como acidente vascular cerebral (AVC), câncer e tuberculose.
Entre os casos confirmados, um paciente de 33 anos permanece internado em isolamento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) respiratória da unidade, com quadro de saúde considerado estável. Os outros dois pacientes, de 44 e 49 anos, morreram em decorrência das doenças de base.
Medidas de prevenção e controle
Após a detecção dos casos, a direção do HOF, sob orientação da Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa) e da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), suspendeu novas admissões na UTI respiratória. A medida busca garantir a limpeza e desinfecção de superfícies, além do monitoramento de pacientes para prevenir novos registros da infecção.
As visitas ao setor seguem liberadas, mas com restrição no número de visitantes. Entre as recomendações para evitar a transmissão do fungo em ambientes hospitalares estão a higiene rigorosa das mãos, o uso adequado de equipamentos de proteção, além da desinfecção de superfícies e de equipamentos com produtos específicos.
