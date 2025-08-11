fechar
Saúde e Bem-estar | Notícia

Distúrbios do sono afetam 72% dos brasileiros e podem causar doenças graves

Hospital Otávio de Freitas celebra 10 anos de residência em Medicina do Sono, referência no diagnóstico e tratamento de apneia e insônia, entre outros

Por Maria Clara Trajano Publicado em 11/08/2025 às 16:28
Acordar de madrugada com frequ&ecirc;ncia pode indicar dist&uacute;rbios no sono
Acordar de madrugada com frequência pode indicar distúrbios no sono - Freepik

Clique aqui e escute a matéria

Cansaço constante, falta de ar, quedas na memória e dificuldade de concentração podem ser sinais de distúrbios do sono — problemas que afetam 72% dos brasileiros, segundo a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Entre eles, a apneia obstrutiva do sono (AOS) e a insônia estão entre os mais comuns, com impacto direto na qualidade de vida e no risco de doenças graves, como acidente vascular cerebral (AVC), infarto e arritmias.

Leia Também

A aposentada Severina Maria, de 68 anos, é um exemplo da transformação que o tratamento pode trazer. Diagnosticada com AOS e Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) no Hospital Otávio de Freitas (HOF), no Recife, ela passou a usar oxigênio e CPAP, aparelho usado para tratar a apneia obstrutiva do sono e outras condições respiratórias durante o sono, todas as noites.

“Eu sentia muita falta de ar, não conseguia andar direito porque me cansava muito; fui socorrida várias vezes e internada também. Passava 15 dias em casa e dois, três meses no hospital”, relata.

Atendimento especializado no HOF

Para ter acesso ao serviço, o paciente deve ser encaminhado pela Atenção Primária para o ambulatório de pneumologia do HOF. Se houver suspeita de distúrbio do sono, ele é direcionado para avaliação e tratamento especializado.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

“Os principais (distúrbios) são a apneia obstrutiva do sono, quando o paciente para de respirar diversas vezes durante a noite e, por isso, não consegue dormir bem, e a insônia, que pode se manifestar de diferentes formas: dificuldade para iniciar o sono, despertares frequentes ao longo da noite ou acordar antes do horário desejado, sem alcançar um sono reparador”, detalha a pneumologista especialista em sono Danielle Clímaco, coordenadora da residência em Medicina do Sono do HOF.

“Como consequência, esses pacientes costumam apresentar sintomas clínicos durante o dia, como fadiga, queda na memória, redução da criatividade e perda de desempenho nas atividades cotidianas. Além disso, há outros distúrbios, como os movimentos anormais durante o sono e a narcolepsia”, detalha.

Além da apneia e da insônia, o serviço também atende casos de narcolepsia, movimentos anormais durante o sono e outros distúrbios. Em pacientes com DPOC, a prevalência de apneia pode chegar a 60%, aumentando o risco de infecções e crises respiratórias.

Videocast Saúde e Bem-Estar: O que acontece quando dormimos mal?

Simpósio Medicina do Sono

Em 2025, o HOF completa uma década da primeira residência médica do Norte e Nordeste dedicada exclusivamente à Medicina do Sono. Desde sua criação, o programa forma especialistas que atuam em Pernambuco e em outros estados, disseminando conhecimento e fortalecendo a assistência.

Para marcar a data, a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) promove, no dia 15 de agosto, o “Simpósio Medicina do Sono: Dez anos da Residência em Medicina do Sono — Fazendo História enquanto Cuidamos do Sono dos Pernambucanos”.

O evento acontece no auditório da SES-PE, no Recife, das 13h às 18h, e contará com palestras sobre a história da medicina do sono, desafios no uso do CPAP, novas abordagens sobre narcolepsia e a relação entre distúrbios do sono e doenças neurológicas, como o Alzheimer.

Leia também

Superfungo: no pós-Carnaval, mais um caso de Candida auris é confirmado em Pernambuco
HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS

Superfungo: no pós-Carnaval, mais um caso de Candida auris é confirmado em Pernambuco
Pacientes precisam ser transferidos após queda de energia em hospital no Grande Recife
OPERAÇÃO

Pacientes precisam ser transferidos após queda de energia em hospital no Grande Recife

Compartilhe

Tags