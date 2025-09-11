Estresse e ansiedade aumentam risco de infarto e AVC, alertam especialistas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

As doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa de morte no Brasil. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), 400 mil brasileiros morrem todos os anos em decorrência dessas enfermidades — o que equivale a uma vida perdida a cada 90 segundos.

Embora fatores como tabagismo, sedentarismo, obesidade, hipertensão e diabetes sejam conhecidos, especialistas destacam que a saúde mental também desempenha papel crucial no funcionamento do coração.

Estresse e transtornos mentais como fator de risco

O corpo humano não foi feito para sustentar períodos longos de estresse. Em situações de tensão, ocorre a chamada reação de “luta ou fuga”, com aceleração dos batimentos, aumento da pressão arterial e da respiração.

Mantido por muito tempo, esse estado favorece quadros como infarto e acidente vascular cerebral (AVC).

A Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro (Socerj) explica que o estresse libera em excesso hormônios como cortisol e adrenalina, que desregulam o sistema cardiovascular.

Já estudos clínicos demonstram que pacientes com transtornos psiquiátricos apresentam até três vezes mais risco de morte quando também sofrem de doenças cardíacas, especialmente da doença arterial coronariana.

A Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (Socesp) reforça: pessoas com transtorno de ansiedade generalizada (TAG) têm 30% mais chances de desenvolver problemas no coração do que indivíduos sem a condição.

Tudo o que você precisa saber sobre AVC para salvar vidas

Brasil é campeão mundial em transtornos de ansiedade

O impacto é ainda mais relevante no país. A Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que o Brasil lidera o ranking mundial de transtornos ansiosos: 9,3% da população (cerca de 18,6 milhões de pessoas) convivem com a condição.

Em contrapartida, cresce a busca por ajuda profissional. Dados do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS) mostram que as consultas com psiquiatras aumentaram 44,5% em cinco anos, passando de 3,4 milhões em 2017 para 4,9 milhões em 2022.

A tendência é observada principalmente entre os jovens, refletindo maior conscientização sobre a importância de cuidar da mente.

Atenção aos sinais e diagnóstico correto

O desafio, segundo especialistas, é diferenciar sintomas. Palpitações, falta de ar, dor no peito e tontura podem estar ligados tanto a crises de ansiedade quanto a um infarto. Por isso, a avaliação médica é essencial para iniciar o tratamento adequado e reduzir riscos.

O acompanhamento deve ser multidisciplinar, envolvendo psicólogos, psiquiatras e cardiologistas. Essa abordagem integrada aumenta as chances de diagnóstico precoce e melhora a qualidade de vida.

Antidepressivos e risco cardíaco

Uma pesquisa apresentada no último congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia (ESC) trouxe novas evidências sobre a relação entre medicamentos antidepressivos e riscos cardíacos.

O levantamento, realizado na Dinamarca com pessoas de 18 a 90 anos, cruzou certidões de óbito e laudos de autópsia. O resultado apontou que o uso de antidepressivos está associado a um risco maior de morte súbita cardíaca (MSC) — condição em que o coração para de funcionar de forma abrupta.

Usuários por 1 a 5 anos apresentaram 56% mais risco de MSC;

Aqueles em uso por 6 anos ou mais tiveram risco 2,2 vezes maior;

Entre indivíduos de 30 a 39 anos, o risco chegou a ser até cinco vezes maior nos que usavam a medicação há mais de seis anos.

Para a pesquisadora Jasmin Mujkanovic, coautora do estudo, o tempo prolongado de exposição pode indicar quadros mais graves de depressão, mas fatores de estilo de vida também contribuem, como a procura tardia por atendimento médico e hábitos que afetam a saúde cardiovascular. Ela ressalta, contudo, que são necessárias mais pesquisas antes de qualquer conclusão definitiva.

Corpo e mente andam juntos

O consenso entre especialistas é que não há separação entre saúde física e mental. Manter hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada, sono adequado, atividade física regular e acompanhamento psicológico, reduz tanto os riscos de transtornos emocionais quanto de doenças cardíacas.

