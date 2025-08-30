Estudo aponta que vacina contra herpes-zóster pode reduzir risco de doenças do coração

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Pesquisa apresentada no Congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia indica que imunização pode ajudar a prevenir AVCs e infartos

*Com informações da Agência Brasil

A vacina contra o herpes-zóster, conhecida popularmente como cobreiro, pode oferecer um benefício além da prevenção da própria doença: a redução no risco de problemas cardiovasculares graves, como infarto e acidente vascular cerebral (AVC).

A sugestão vem de uma revisão sistemática e meta-análise global apresentada neste sábado (30) no Congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia de 2025, realizado em Madri, Espanha.

De acordo com os resultados, pessoas de 18 a 50 anos vacinadas tiveram uma queda de 18% no risco de eventos cardiovasculares, enquanto o grupo com mais de 50 anos apresentou redução de 16%. O levantamento reuniu 19 estudos internacionais, com participantes entre 53 e 74 anos em média.

Vacinação como pilar da prevenção cardiovascular

O estudo foi conduzido pelo médico Charles Williams, diretor associado global da biofarmacêutica GSK. Segundo ele, os dados reforçam a ideia de que a vacinação deve ser considerada um dos pilares da prevenção cardiovascular, ao lado do controle da pressão arterial, do colesterol e do diabetes.

A análise apontou que, entre os vacinados, houve de 1,2 a 2,2 eventos cardiovasculares a menos por grupo de mil pessoas, a cada ano. A hipótese é que a prevenção do zóster evite complicações inflamatórias que poderiam atingir os vasos sanguíneos e aumentar o risco de AVC ou infarto.

Cautela e necessidade de mais evidências

Apesar dos resultados promissores, os especialistas recomendam cautela. Williams destacou a necessidade de mais estudos para confirmar se a associação é, de fato, estatisticamente significativa.

O vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), Renato Kfouri, reforçou a avaliação: “É preciso separar fatores de risco como obesidade, hipertensão e diabetes para entender exatamente o papel da vacina nessa prevenção”, afirmou.

Kfouri lembrou que outras vacinas, como a da gripe, já demonstraram reduzir a ocorrência de problemas cardíacos, ao evitar que a infecção viral precipite eventos cardiovasculares.

A vacina no Brasil

Atualmente, a vacina contra o herpes-zóster está disponível apenas na rede privada de saúde no Brasil. O esquema completo requer duas doses, aplicadas com intervalo de dois a seis meses, com custo entre R$ 1,7 mil e R$ 2 mil.

O Ministério da Saúde solicitou neste ano uma avaliação técnico-científica à Conitec (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS), mas ainda não há parecer sobre a inclusão da vacina no calendário público.

O que é o herpes-zóster

A doença é causada pelo mesmo vírus da catapora (varicela-zóster). Após a infecção inicial, o vírus permanece adormecido no organismo e pode reativar-se na vida adulta, especialmente em idosos e pessoas imunossuprimidas.

Os sintomas incluem dor intensa nos nervos, formigamento e lesões na pele. Em casos mais graves, pode causar complicações como perda de visão e neuralgia pós-herpética, caracterizada por dores crônicas que impactam a qualidade de vida.

Impacto global das doenças cardiovasculares

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), as doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa de morte no mundo, representando 31% de todos os óbitos. Estima-se que 17,9 milhões de pessoas morreram em 2016 devido a enfermidades do coração e dos vasos sanguíneos, a maioria por infarto e AVC.

