Hospital Dom Helder Câmara, no Cabo, inaugura nova sala de hemodinâmica de R$ 2,8 milhões

Equipamento vai agilizar atendimentos cardiológicos como cateterismo e angioplastia para mais de 10 municípios da Mata Sul e Litoral

O Hospital Dom Helder Câmara (HDH), no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife, inaugurou nesta sexta-feira (5) uma nova e moderna sala de hemodinâmica. O investimento de R$ 2,8 milhões no equipamento e na estrutura visa ampliar e agilizar o atendimento de alta complexidade a pacientes com problemas cardiovasculares na região.

A nova máquina substitui um equipamento que estava em funcionamento há 15 anos, desde a inauguração do hospital. Segundo a diretora geral da unidade, Roberta Monteiro, a nova sala representa mais qualidade e segurança para pacientes e equipes, com maior precisão nos diagnósticos e mais velocidade nos procedimentos.

O HDH é uma unidade de referência para mais de 10 municípios da Zona da Mata Sul, Litoral e parte da Região Metropolitana, abrangendo uma população de mais de 1 milhão de pessoas.

Impacto no atendimento

A nova sala de hemodinâmica, que funciona 24 horas por dia, é utilizada para a realização de procedimentos como cateterismo, angioplastia e tratamento de infarto agudo do miocárdio.

Durante a inauguração, a governadora Raquel Lyra (PSD) afirmou que o equipamento "é o mais moderno do Estado de Pernambuco" e destacou a demanda reprimida pelo serviço, informando que 38 pacientes já aguardavam para serem atendidos pela nova máquina.

"Esse e outros novos equipamentos fazem parte do plano de reestruturação da saúde pública de Pernambuco. Já garantimos investimentos em todos os hospitais da rede pública, administrados diretamente pelo Estado ou por organizações sociais que atendem a população de Pernambuco", destacou a governadora.

A secretária estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti, informou que a nova sala faz parte de um plano mais amplo de investimentos na rede estadual, que inclui cerca de R$ 100 milhões destinados à manutenção da estrutura física dos grandes hospitais de Pernambuco.

