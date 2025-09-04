7 de Setembro: GSH Banco de Sangue Hemato abre as portas e convida população a doar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Campanhas reforçam a importância de manter os estoques de sangue em dia, especialmente em períodos de queda nas doações

O GSH Banco de Sangue Hemato funcionará normalmente neste feriado de 7 de setembro, das 7h às 18h, em sua unidade da Boa Vista, no Recife. A instituição aproveita a data para convidar a população a reservar um momento do dia para praticar um ato de solidariedade que pode salvar até quatro vidas: doar sangue.

Segundo Ana Luiza Araújo, coordenadora regional de captação do Hemato, os feriados costumam provocar uma queda significativa nos estoques.

“As pessoas aproveitam o tempo livre para viajar ou descansar, o que é compreensível, mas é justamente nesses períodos que os riscos aumentam para os pacientes que dependem de transfusões”, explica.

Processo rápido e seguro

A doação de sangue leva em média 40 minutos e é considerada um procedimento simples e seguro. O material coletado é fundamental para cirurgias, tratamentos oncológicos, emergências médicas e doenças crônicas.

“O feriado é uma oportunidade ideal para doar, já que muitos estão fora da rotina. Dedicar menos de uma hora pode fazer toda a diferença na vida de quem precisa”, reforça Ana Luiza.

Todos os tipos sanguíneos são necessários no momento. A doação pode ser feita de forma espontânea, ou com agendamento prévio. A unidade está localizada na Rua Dom Bosco, 723, Boa Vista, funcionando diariamente — inclusive aos sábados, domingos e feriados.

Quem pode doar?

Para ser doador, é necessário:

Apresentar documento oficial com foto (RG, CNH etc.);

Ter entre 16 e 69 anos (a primeira doação deve ser feita até os 60 anos);

Pesar a partir de 50 kg;

Estar em boas condições de saúde e ter dormido ao menos 6h;

Não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12h;

Evitar alimentos gordurosos antes da doação;

Respeitar prazos em casos de tatuagem, piercings, endoscopia ou vacinação;

Não ter histórico de doenças como Doença de Chagas ou ISTs.

O Hemato reforça ainda que candidatos com sintomas gripais devem aguardar 10 dias após a recuperação para doar.