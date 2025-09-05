fechar
Saúde e Bem-estar | Notícia

Universidade oferece atendimento psicológico gratuito no Recife

Clínica escola do curso de Psicologia atende gratuitamente crianças, jovens, adultos e idosos no bairro do Prado, com agendamento online

Por JC Publicado em 05/09/2025 às 12:47
Atendimento psicológico
Atendimento psicológico - Freepik

No mês do Setembro Amarelo, a Estácio Recife reforça que o cuidado com a saúde mental deve ser contínuo.

O Serviço de Psicologia Aplicada da instituição oferece atendimentos gratuitos à população em sua clínica escola, no bairro do Prado.

Como participar

As consultas são abertas a todas as idades e realizadas por estudantes supervisionados por professores. Os atendimentos acontecem de segunda a quarta, das 9h às 21h, e às quintas, das 9h às 12h e das 18h às 21h.

O agendamento deve ser feito pelo formulário online. A clínica funciona na Av. Engenheiro Abdias de Carvalho, 1771, Prado, Recife.

