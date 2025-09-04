Setembro Vermelho alerta para prevenção de doenças cardíacas desde a infância

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

As doenças cardíacas continuam sendo a principal causa de morte no mundo e no Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). No mês dedicado ao Setembro Vermelho, a campanha busca reforçar a importância da prevenção, tanto para adultos quanto para crianças, que também podem apresentar sinais de alerta desde cedo.

Sinais que merecem atenção nos pequenos

A cardiologista pediátrica Taiana Alves destaca que alguns sintomas em crianças não devem ser ignorados.

“Inchaço no corpo, boca e pés arroxeados, palidez ou cansaço excessivo podem indicar doenças cardíacas”, alerta a especialista.

Outro ponto de atenção é o sopro cardíaco. “Nos exames de rotina, o pediatra deve estar atento a ruídos detectados na ausculta, que podem indicar problemas e exigir investigação médica”, explica.

Prevenção começa na infância

Estudos mostram que fatores de risco como obesidade, sedentarismo, hipertensão e colesterol elevado podem se instalar já nos primeiros anos de vida, comprometendo a saúde futura.

“É essencial promover hábitos saudáveis desde cedo e realizar acompanhamento médico especializado quando necessário”, reforça Taiana Alves.

Investimento em saúde e qualidade de vida

De acordo com a especialista, cuidar do coração infantil é também uma forma de prevenir doenças crônicas na vida adulta.

“Investir na prevenção cardiovascular infantil é garantir não apenas um crescimento pleno, mas também um futuro com mais qualidade de vida e menos doenças crônicas”, conclui a médica.