Ficção científica? Não: a IA tem mudado o consultório médico
No Afya Summit, cardiologista deu destaque a estudos e casos reais que mostram como parceria entre médico e algoritmo supera os dois atuando sozinhos
SÃO PAULO - O que parecia roteiro de um filme de ficção científica (celulares que detectam doenças, algoritmos que calculam riscos em segundos e cirurgiões que enxergam através do corpo humano) já faz parte da rotina médica. Essa foi a mensagem central do cardiologista Eduardo Lapa, diretor do Afya Educação Médica, durante palestra que ministrou, neste sábado (23), no Afya Summit, no Auditório Ibirapuera, em São Paulo.
Ele abriu a aula com uma reflexão instigante: a inteligência artificial (IA) já deixou de ser ficção científica para se tornar parte da rotina médica. Segundo Eduardo Lapa, dispositivos inteligentes já são capazes de identificar alterações em parâmetros vitais e auxiliar no diagnóstico precoce de doenças que afetam milhares de pessoas em todo o mundo.
"Esse é um ponto de virada: o paciente não chega mais apenas com sintomas, mas muitas vezes com dados objetivos coletados por aparelhos. O papel do médico passa a ser interpretar e contextualizar", afirmou o cardiologista, fundador do Afya Cardiopapers.
Mudança de paradigma
Tradicionalmente, o diagnóstico médico começa com a queixa do paciente, seguida pela formulação de hipóteses, solicitação de exames e confirmação do quadro de saúde. No entanto, Eduardo Lapa ressaltou que, com a popularização da IA, esse modelo começa a ser redesenhado.
Ferramentas digitais já permitem triagens mais rápidas e precisas, como no caso de pessoas com diabetes. Durante a palestra, Eduardo Lapa exemplificou que, em vez de encaminhar todos para um oftalmologista, dispositivos inteligentes selecionam apenas os pacientes com diabetes que apresentam alterações suspeitas na retina e, assim, otimizam-se recursos do sistema de saúde.
Médico + máquina: a combinação mais forte
A aula de Eduardo Lapa ainda destacou que a associação entre inteligência humana e artificial pode reduzir erros em até 85%. Com isso, ele nos leva a pensar como a medicina tende a alcançar melhores resultados quando profissionais e algoritmos trabalham em conjunto.
Ele também apresentou exemplos de aplicativos que não apenas sugerem diagnósticos, mas calculam probabilidades estatísticas de emergência, o que traz mais segurança tanto para o paciente quanto para o profissional.
Impacto na prática diária
Além do diagnóstico, a tecnologia pode devolver tempo ao médico, segundo os exemplos compartilhados por Eduardo Lapa. Sistemas de transcrição automática já reduzem em até duas horas diárias a burocracia de prontuários. Na cirurgia, a realidade aumentada permite ao especialista visualizar estruturas internas antes de abrir o paciente, o que transforma o aprendizado e a prática da medicina.
Limites e responsabilidades
Apesar do entusiasmo, Eduardo Lapa reforçou que a tecnologia não substitui a formação humanística. "Não podemos confiar cegamente na máquina. A responsabilidade continua sendo do médico", alertou.
Para ele, a medicina do futuro deve unir dois pilares: uma base sólida e ética, centrada no cuidado humano, e o uso crítico e responsável da inteligência artificial. "Os meios mudam, mas o propósito permanece o mesmo: cuidar do paciente", destacou ao fim da palestra.
