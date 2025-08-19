Carreta da Mulher Pernambucana oferece exames gratuitos em cinco cidades nesta semana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Unidades móveis estarão em Camaragibe, Aliança, Santa Cruz, Salgueiro, Recife e São Lourenço da Mata com serviços de prevenção e diagnóstico

A Carreta da Mulher Pernambucana, iniciativa do Governo do Estado realizada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), segue ampliando a assistência à saúde feminina em diferentes regiões.

Nesta semana, as unidades móveis chegam a Camaragibe, Aliança, Santa Cruz, Salgueiro, Recife e São Lourenço da Mata, oferecendo gratuitamente exames e consultas voltados para a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças como câncer de mama e de colo do útero.

Estrutura itinerante

Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados das 8h às 12h. Na estrutura montada, são ofertados serviços como mamografia, ultrassonografia de mama, colposcopia, coleta de biópsia de lesões no colo do útero, consultas ginecológicas e teleinterconsulta com mastologista.

As marcações são feitas pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) via Central de Marcação de Consultas e Exames (CMCE). Já no caso das mamografias, mulheres entre 50 e 69 anos podem realizar o exame por demanda espontânea, sem necessidade de encaminhamento médico.

Locais de atendimento desta semana

Camaragibe (18 a 21/8): Praça de Camaragibe – Av. Dr. Belmino Correia, Vila da Inabi;

Aliança (18 a 23/8): Pátio da Feira – Rua Manoel Quirino;

Santa Cruz (18 a 23/8): Parque Municipal Wellington Monteiro;

Salgueiro (18 a 23/8): Centro – Rua Otávio Leitinho;

Em Recife e São Lourenço da Mata as ações serão na sexta-feira e sábado.



