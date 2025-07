"A categoria recebeu com revolta", diz presidente do Sindicato dos Enfermeiros de PE sobre investimento de R$ 15 milhões em câmeras para hospitais estaduais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

O Governo de Pernambuco iniciou a implantação de um sistema de videomonitoramento em hospitais da rede estadual.

A medida inclui a instalação de 890 câmeras de alta definição, catracas eletrônicas e cancelas veiculares, com investimento previsto de R$ 15 milhões.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), a entrada nos hospitais será condicionada a um cadastro prévio, com previsão de uso de tecnologias como reconhecimento facial e leitura automática de placas de veículos.

A SES-PE afirma que os equipamentos serão instalados apenas em áreas estratégicas e de circulação, sem registro de imagens em locais sensíveis, respeitando a privacidade hospitalar.

A instalação dos equipamentos está prevista para começar próxima segunda-feira (14). As primeiras unidades contempladas são os seguintes hospitais:

Restauração;

Getúlio Vargas;

Barão de Lucena;

Agamenon Magalhães;

Otávio de Freitas;

Geral de Areias.

Além do Hospital Regional do Agreste, em Caruaru, e prédios administrativos da secretaria.

Sindicato dos enfermeiros critica prioridade do investimento

A instalação das câmeras foi alvo de críticas do Sindicato dos Enfermeiros de Pernambuco.

"A categoria recebeu com muita revolta. Existem outras prioridades que deveriam ser dadas pelo governo, como a contratação de outros profissionais. Há um déficit de enfermeiros, além da falta de materiais e medicamentos. Esse dinheiro devia servir para abastecer a farmácia do Estado, para garantir um melhor atendimento à população", disse a presidente da entidade, Ludmila Outtes, em entrevista à TV Jornal.

Pacientes e acompanhantes também expressam insatisfação com a situação atual dos hospitais públicos.

No Hospital da Restauração, uma das unidades que receberão os equipamentos, a acompanhante Roberlândia Siqueira criticou as condições do local: "O governo não está fazendo certo, esse hospital está numa situação precária. Tem maca pelo chão, não tem água".

Médicos falam sobre privacidade

O Sindicato dos Médicos de Pernambuco (Simepe) afirmou estar acompanhando com atenção a implantação do sistema.

Segundo a entidade, a medida pode ser válida para prevenir incidentes e organizar o acesso, mas precisa resguardar o exercício da medicina com segurança, autonomia e privacidade.

Em nota, o sindicato destacou que “qualquer medida deve, prioritariamente, resguardar o exercício da medicina com dignidade, autonomia e segurança”.

O Simepe também sinalizou preocupação com possíveis usos indevidos do sistema de monitoramento, principalmente em áreas de atendimento e repouso médico.

A entidade afirmou que “seguirá vigilante e atuante, cobrando providências efetivas que assegurem condições adequadas de trabalho e proteção aos profissionais que diariamente enfrentam realidades duras nos serviços de saúde pública do Estado”.

Governo promete respeito à privacidade e mais segurança

Em entrevista à TV Jornal, o diretor geral de tecnologia da SES-PE, Rodrigo Brennand, afirmou que as câmeras serão posicionadas de forma a respeitar rigorosamente a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Brennand também pontuou que a segurança de pacientes e profissionais é a prioridade do Governo do Estado de Pernambuco.

"A segurança é sempre questão de prioridade. É necessário nós termos essa segurança nos hospitais públicos, que são áreas de extremo volume de entrada e saída de pessoas, em situações críticas, inclusive", destacou o diretor.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />