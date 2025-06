Com 97 crianças em fila de espera por leito de UTI, Pernambuco atualiza plano de enfrentamento a doenças respiratórias

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com a taxa de ocupação de leitos de UTI infantil e neonatal em níveis críticos, o Governo de Pernambuco oficializou, nesta quarta-feira (19), uma nova atualização do Plano de Contingência das Doenças Respiratórias Sazonais na Infância.

A resolução CIB/PE nº 7507 foi publicada no Diário Oficial do Estado e formaliza as estratégias em andamento para enfrentar o aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave (srag), especialmente entre crianças.

A medida ocorre em meio a uma situação de emergência, decretada no fim de maio, quando a taxa de ocupação chegou a 100% nas UTIs neonatais da rede pública estadual. No dia 27 de maio, o número de crianças na fila por leitos de UTI atingiu o pico de 93 solicitações. Mesmo com a ampliação gradual da rede, a fila continua elevada. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), atualmente, 88 pacientes aguardam vaga em UTI pediátrica e nove em UTI neonatal.

Plano prevê novos leitos já disponíveis e ampliação de outros

A atualização do plano detalha a estrutura atualizada da rede estadual, que já conta com 295 leitos dedicados ao atendimento de crianças com srag, sendo 101 de UTI pediátrica, 20 de UTI neonatal, 170 de enfermaria pediátrica e quatro de enfermaria neonatal. Outros 35 leitos ainda estão previstos para ampliação ou conversão: 20 de UTI pediátrica e 15 de enfermaria pediátrica.

Os leitos estão distribuídos entre hospitais de gestão direta, indireta e rede contratualizada, em diversas regiões do Estado. Entre as unidades que passaram por ampliação ou conversão estão o Hospital Barão de Lucena (Recife), Hospital Regional Dom Moura (Garanhuns), Hospital Eduardo Campos (Serra Talhada), Hospital Maria Lucinda (Recife) e o Instituto do Câncer Infantil do Agreste (Caruaru), entre outros.

Taxa de ocupação das UTIs pediátricas segue alta

A média móvel da taxa de ocupação das UTIs infantis reguladas em Pernambuco se mantém em torno de 97%. Em 29 de maio, a ocupação chegou a 98% nos leitos pediátricos e a 100% nos neonatais. Segundo o plano, o tempo médio de permanência na fila por vaga foi estabilizado, o que tem permitido algum giro nos leitos, mesmo com o alto volume de solicitações.

O documento reforça que o pico dos casos de SRAG costuma ocorrer entre os meses de maio e junho, período de maior circulação de vírus respiratórios como vírus sincicial respiratório (VSR), influenza, rinovírus e covid-19. A última semana com dados consolidados aponta 3.362 casos de srag notificados entre as semanas epidemiológicas 1 e 24 de 2025.

Ações complementares

Além da ampliação de leitos, a SES-PE implementou o serviço de teleinterconsulta em pediatria, que já realizou mais de 1.400 atendimentos. A iniciativa busca otimizar o direcionamento dos casos e discutir condutas clínicas com especialistas da Central de Regulação Estadual.

A secretaria também promoveu capacitações voltadas para profissionais da Atenção Primária sobre o manejo da bronquiolite viral aguda, com foco no diagnóstico adequado e no uso racional de antibióticos.

Monitoramento e fases do plano

O plano de contingência é permanente e monitorado por um comitê técnico que se reúne semanalmente para definir as fases de resposta de acordo com a situação epidemiológica. O acompanhamento inclui dados da vigilância em saúde e da rede assistencial para orientar as medidas adotadas em cada etapa dasazonalidade.