Anemia: cansaço que não passa é um dos sintomas da doença; entenda

Cansaço constante, fraqueza, dificuldade de concentração e até queda de cabelo são sintomas frequentemente atribuídos à rotina estressante ou à má alimentação, mas que podem indicar uma condição mais séria: a anemia.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), essa deficiência atinge cerca de 2,2 bilhões de pessoas em todo o mundo — o equivalente a quase 30% da população global.

Já no Brasil, de acordo coma Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS) mais recente, 20,9% das crianças com menos de cinco anos apresentam a condição — o que representa cerca de 3 milhões de crianças afetadas. Entre as mulheres, a prevalência também é alta, atingindo 29,4% da população feminina.

O que causa a anemia?

Glóbulos vermelhos - Matthieu Louis

A anemia ferropriva, causada pela falta de ferro no organismo, é responsável pela maioria dos casos. Esse mineral é fundamental para a produção de hemoglobina, proteína dos glóbulos vermelhos que transporta oxigênio pelo corpo. Quando seus níveis estão baixos, o organismo sofre.

“Apesar de muito comum, a anemia ainda é subestimada. Muitos pacientes convivem com sintomas sem imaginar que estão com uma deficiência de ferro no sangue”, explica a endocrinologista Alessandra Rascovski, diretora clínica da Atma Soma.

Entre os grupos mais afetados estão:

Mulheres em idade fértil e gestantes;

Crianças em fase de crescimento;

Adolescentes;

Idosos;

Pacientes que passaram por cirurgia bariátrica.

“Nosso corpo precisa de ferro para produzir os glóbulos vermelhos. Quando há deficiência, o transporte de oxigênio fica comprometido e isso impacta diretamente na disposição física, na concentração e até na imunidade”, afirma a endocrinologista Bárbara Scalon, também da Atma Soma.

Sintomas

O Ministério da Saúde elenca como principais sintomas da anemia:

Cansaço generalizado;



Falta de apetite;



Palidez de pele e mucosas (parte interna do olho, gengivas);



Menor disposição para o trabalho;



Dificuldade de aprendizagem nas crianças;



Apatia (crianças muito “paradas”).

Os quadros mais graves podem incluir queda de pressão, taquicardia e aumento da suscetibilidade a infecções. Em casos extremos, pode ser necessário recorrer à transfusão de sangue.

A anemia também traz impactos específicos de acordo com a faixa etária. Em crianças, pode comprometer o desenvolvimento cognitivo e motor. Em mulheres, reduz a produtividade e pode interferir na produção de leite no pós-parto. Em idosos, agrava a fragilidade e o risco de quedas.

Diagnóstico

A confirmação da anemia é feita por meio de um hemograma completo. Valores de hemoglobina abaixo de 12g/dL em mulheres e 13g/dL em homens já são considerados indicativos.

“Mas identificar a causa é tão importante quanto confirmar o diagnóstico. A anemia pode ter origem em deficiências nutricionais, sangramentos crônicos, doenças da tireoide, rins, fígado ou até ser sinal de doenças mais graves”, reforça a endocrinologista.

Além disso, a deficiência de ferro pode existir mesmo antes da queda da hemoglobina, o que exige avaliação médica cuidadosa para que não haja atraso no tratamento.

Como prevenir anemia?

A maior parte dos casos de anemia pode ser evitada com uma alimentação equilibrada. Alimentos que possuem uma boa concentração de ferro devem estar inclusas na dieta, como por exemplo:

Carnes vermelhas;

Vísceras (fígado);

Vegetais verde-escuros;

Leguminosas (feijão, lentilha, grão-de-bico);

Nozes;

Castanhas;

Ovos;

Grãos integrais.

“Para melhorar a absorção do ferro de origem vegetal, é fundamental associar esses alimentos a fontes de vitamina C, como laranja, limão, abacaxi ou acerola. Por outro lado, o consumo excessivo de leite e derivados nas refeições pode atrapalhar a absorção do ferro”, orienta Alessandra Rascovski.

A suplementação pode ser necessária em fases como a adolescência, a gestação ou o pós-operatório de cirurgias. Mas o uso deve ser sempre acompanhado por um profissional de saúde.

Campanha faz alerta para prevenção da doença

Durante o mês de junho, a campanha Junho Laranja busca ampliar o conhecimento sobre a anemia e outras doenças do sangue, incentivando a população a prestar mais atenção aos sinais do corpo e a buscar avaliação médica diante de sintomas persistentes.

A endocrinologista alerta que anemia é uma condição clínica que exige atenção e tratamento adequado. Apesar disso, muitas pessoas acabam normalizando sintomas como fadiga constante, indisposição e palidez, o que pode atrasar o diagnóstico e consequentemente, o tratamento.

