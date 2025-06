Anvisa aprova Mounjaro para tratamento de obesidade e sobrepeso com comorbidades

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta segunda-feira (9) o uso do medicamento Mounjaro (tirzepatida) para o tratamento de obesidade e sobrepeso com comorbidades no Brasil.

Desenvolvido pela farmacêutica Eli Lilly, o medicamento já era autorizado para o controle do diabetes tipo 2 e agora também poderá ser usado no controle de peso, em combinação com dieta hipocalórica e prática regular de exercícios físicos.

A aprovação amplia o acesso a uma nova opção terapêutica, voltada a adultos com índice de massa corporal (IMC) igual ou superior a 30, ou a partir de 27 com ao menos uma comorbidade associada, como hipertensão, colesterol alto ou pré-diabetes.

Estudos clínicos

A autorização da Anvisa foi baseada nos dados do programa SURMOUNT, que envolveu sete estudos de fase 3 e mais de 20 mil pacientes. Os resultados mostraram perda média de 16% do peso corporal com doses de 5mg e 22,5% com doses de 15mg de tirzepatida.

A principal inovação do Mounjaro está na sua ação simultânea nos receptores de dois hormônios incretínicos: GIP e GLP-1, que regulam o apetite e o metabolismo. É o primeiro medicamento aprovado com essa dupla ação, tanto no Brasil quanto no exterior.

Obesidade no Brasil

Segundo estimativas da World Obesity Federation, até 75% dos adultos brasileiros poderão ter sobrepeso ou obesidade até 2045. Hoje, cerca de 40 milhões de pessoas no país vivem com a doença, que é associada a mais de 200 complicações de saúde, como diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e hipertensão.

Preço

No Brasil, o Mounjaro começou a ser vendido em maio de 2025, inicialmente em doses de 2,5 mg e 5 mg, em formato de caneta autoinjetora de dose única. O tratamento mensal vem com quatro canetas por embalagem.

Os preços variam de acordo com o canal de compra. Dentro do programa Lilly Melhor Para Você, os valores vão de R$ 1.406,75 a R$ 1.859,65. Fora do programa, podem chegar a R$ 2.384,34.

Sustentabilidade e descarte

A Eli Lilly também anunciou que adotou o selo eureciclo em todas as embalagens de seus medicamentos no Brasil, incluindo Mounjaro. O selo garante que 100% do peso das embalagens colocadas no mercado será compensado por meio da reciclagem, em parceria com cooperativas de catadores e centrais de triagem.