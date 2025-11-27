Grande Recife ativa operação emergencial de ônibus após falha na Linha Centro do Metrô
Falha elétrica paralisou todas as estações da Linha Centro nesta quinta (27). Grande Recife ativou três linhas especiais e reforçou a 200
O Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) montou uma operação emergencial de ônibus na manhã desta quinta-feira (27) para atender os passageiros afetados pela paralisação total da Linha Centro do Metrô do Recife.
O problema no sistema metroviário foi identificado por volta das 8h50. Para minimizar os transtornos e garantir o deslocamento dos usuários, o CTM ativou três linhas especiais:
- 2481 – TI Camaragibe / TI TIP
- 238 – TI Jaboatão / TI Barro
- 858 – TI Joana Bezerra / TI Afogados / TI Barro
Além dessas rotas emergenciais, o Consórcio reforçou a operação da linha 200 – TI Jaboatão (Parador), ampliando a oferta de viagens para suprir o fluxo de passageiros. O esquema especial será mantido enquanto durar a interrupção do sistema sobre trilhos.
Entenda a falha no Metrô
A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que um problema na energia de tração dos trens provocou a interrupção da Linha Centro. A falha foi detectada entre as estações Mangueira e Santa Luzia.
Por questões de segurança, todas as estações do ramal (Jaboatão e Camaragibe) foram fechadas para a execução dos serviços de manutenção. Não há previsão de retorno nesta quinta-feira (27).
Durante a falha, usuários chegaram a ser obrigados a descer na via entre as estações Recife e Werneck. A Linha Sul, que opera entre Cajueiro Seco e Recife, não foi afetada e funciona normalmente.