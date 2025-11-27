Grande Recife ativa operação emergencial de ônibus após falha na Linha Centro do Metrô

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Falha elétrica paralisou todas as estações da Linha Centro nesta quinta (27). Grande Recife ativou três linhas especiais e reforçou a 200

O Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) montou uma operação emergencial de ônibus na manhã desta quinta-feira (27) para atender os passageiros afetados pela paralisação total da Linha Centro do Metrô do Recife.

O problema no sistema metroviário foi identificado por volta das 8h50. Para minimizar os transtornos e garantir o deslocamento dos usuários, o CTM ativou três linhas especiais:

2481 – TI Camaragibe / TI TIP

238 – TI Jaboatão / TI Barro

858 – TI Joana Bezerra / TI Afogados / TI Barro

Além dessas rotas emergenciais, o Consórcio reforçou a operação da linha 200 – TI Jaboatão (Parador), ampliando a oferta de viagens para suprir o fluxo de passageiros. O esquema especial será mantido enquanto durar a interrupção do sistema sobre trilhos.

Entenda a falha no Metrô

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que um problema na energia de tração dos trens provocou a interrupção da Linha Centro. A falha foi detectada entre as estações Mangueira e Santa Luzia.

Por questões de segurança, todas as estações do ramal (Jaboatão e Camaragibe) foram fechadas para a execução dos serviços de manutenção. Não há previsão de retorno nesta quinta-feira (27).

Durante a falha, usuários chegaram a ser obrigados a descer na via entre as estações Recife e Werneck. A Linha Sul, que opera entre Cajueiro Seco e Recife, não foi afetada e funciona normalmente.