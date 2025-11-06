Ciclofaixa está suspensa no domingo por causa do Enem

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O primeiro dia do Enem é neste domingo (09), serão aplicadas as provas de Linguagens e Ciência Humanas, além da redação. Os portões são abertos às 12h

Devido a realização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que irão ser realizadas neste domingo (09), a ciclofaixa do Recife será suspensa.

O corredor Recife de Esportes e Lazer, que são dois percursos de 11,5km, dedicados a corredores, saindo do Parque da Jaqueira e da para do Pina até o Marco Zero, vai funcionar normalmente, das 4h às 7h30.

Sobre o Enem

O primeiro dia da prova do Enem será neste domingo (09), o exame irá contemplar as matérias de Linguagens e Ciência Humanas, além da redação.

Já no segundo dia de provas, no próximo domingo (16), será aplicada a prova de Matemática e Ciências da Natureza.

Os portões são abertos às 12h e fechados às 13h, depois desse horário não será permitida a entrada de participantes. A prova tem previsão de início às 13h30.

No primeiro dia os candidatos vão ter até às 19h para finalizar o exame, já no segundo dia o horário será até às 18h30.



