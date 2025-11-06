Ciclofaixa está suspensa no domingo por causa do Enem
O primeiro dia do Enem é neste domingo (09), serão aplicadas as provas de Linguagens e Ciência Humanas, além da redação. Os portões são abertos às 12h
Clique aqui e escute a matéria
Devido a realização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que irão ser realizadas neste domingo (09), a ciclofaixa do Recife será suspensa.
O corredor Recife de Esportes e Lazer, que são dois percursos de 11,5km, dedicados a corredores, saindo do Parque da Jaqueira e da para do Pina até o Marco Zero, vai funcionar normalmente, das 4h às 7h30.
Sobre o Enem
O primeiro dia da prova do Enem será neste domingo (09), o exame irá contemplar as matérias de Linguagens e Ciência Humanas, além da redação.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Já no segundo dia de provas, no próximo domingo (16), será aplicada a prova de Matemática e Ciências da Natureza.
Os portões são abertos às 12h e fechados às 13h, depois desse horário não será permitida a entrada de participantes. A prova tem previsão de início às 13h30.
No primeiro dia os candidatos vão ter até às 19h para finalizar o exame, já no segundo dia o horário será até às 18h30.
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />