Metrô do Recife: Raquel Lyra diz que todos os empregos vão ser mantidos. Veja o que disse a governadora
Sistema deve receber R$ 3 bilhões em investimentos federais antes de passar para a iniciativa privada
O Metrô do Recife, em operação desde 1985 e responsável por transportar cerca de 160 mil passageiros diariamente, enfrenta um de seus períodos mais críticos.
Após sucessivas panes, como curto-circuito que paralisou a Linha Sul por mais de 24 horas nesta semana, o governo de Pernambuco e a União confirmaram que a concessão à iniciativa privada será o próximo passo para tentar salvar o sistema.
Declarações sobre o metrô de Recife
A governadora destacou que a situação atual não permite mais adiamentos.
“Todo mundo sabe que o metrô é sucateado. As pessoas sofrem muito com a incapacidade de conseguir se locomover na Região Metropolitana do Recife, que tem um dos piores trânsitos do Brasil e do mundo. Há muito tempo não há investimento. Esse é um método de transporte em massa fundamental e precisa ser recuperado”, afirmou Raquel Lyra durante um evento em Suape.
Nos últimos meses, cerca de R$ 100 milhões foram liberados pelo governo federal para intervenções emergenciais, especialmente em dormentes e trechos onde havia risco de tombamento de composições. Mas, segundo a governadora, o esforço imediato não é suficiente.
“Agora é o passo seguinte. Existe uma modelagem junto com o BNDES sendo feita para a concessão do metrô. Há acordos que precisam ser concluídos sobre os investimentos necessários para garantir a sustentabilidade do sistema. A concessão é uma decisão sim, mas só será viável com a participação efetiva do governo federal”, explicou.
Durante o programa do governo federal 'Bom Dia, Ministro', na quarta-feira (27), o ministro da Casa Civil, Rui Costa, reforçou a posição e confirmou que a concessão será anunciada em breve:
“Em uma ou duas semanas vamos finalizar o diálogo com o governo do Estado. É o governo estadual que fará o leilão da concessão. Em alguns dias, faremos a assinatura dos documentos finais e, por fim, o leilão, que será conduzido por Pernambuco”, declarou.
Segundo ele, a União deverá aportar mais de R$ 3 bilhões para modernizar infraestrutura, frota de trens e rede elétrica, além de assegurar a atratividade do contrato para o setor privado.
Garantia de emprego
A governadora também garantiu que os empregos serão preservados.
"Isso precisa estar no papel. A manutenção de todos os empregos via CBTU será garantida, com aproveitamento dos trabalhadores na futura operação. Aqui não podemos brincar com a esperança do povo pernambucano. É preciso um trabalho sério e consistente”, afirmou.
Concessão pública
Com previsão de leilão em 2027, o metrô do Recife será o segundo sistema da CBTU a passar por concessão pública, após a experiência de Belo Horizonte.
Até lá, governo federal e estadual buscam assegurar que os recursos prometidos cheguem para recuperar parte da malha e dar condições à futura gestão privada.