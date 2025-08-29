Data de interdição na BR-232 é confirmada pelo DER-PE. Saiba o que será feito

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A interdição será feita no sentido Interior-Recife. O tráfego será redirecionado para o sentido Recife-Interior, funcionando em mão dupla

O Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER) confirmou a data de interdição da BR-232, no Curado, para a operação de içamento de peças metálicas da passarela e ciclovia.

A execução vai acontecer nos dias 5, 6 e 7 de setembro, com início às 20h da sexta (5) e a liberação da via às 3h do domingo (7). A interdição será feita em aproximadamente um quilômetro da rodovia, do km 8 até o km 9, no sentido Interior-Recife.

A operação foi adiada devido ao jogo do Santa Cruz contra o América (RN) que acontece neste sábado (30), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

A ação faz parte de uma obra de triplicação da BR-22, vinculada ao Programa PE na Estrada, e se trata do içamento da superestrutura metálica da ciclovia sobre o Rio Teijipió e a linha férrea.

Segundo o diretor-presidente do DER-PE, Rivaldo Melo, a operação exige um planejamento logístico rigoso, por causa da complexidade e o impacto que gera no tráfego.

“Essa intervenção vai assegurar mais mobilidade, acessibilidade e qualidade de vida para milhares de pernambucanos que circulam diariamente pelo Grande Recife”, destaca.

Desvios

O tráfego vai ser redirecionado para o sentido Recife-Interior, que vai funcionar em mão dupla temporária. Com uma faixa para o fluxo Interior–Recife e duas faixas para o fluxo Recife–Interior.

A operação é coordenada pelo DER-PE, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), sempre no período noturno, quando há menor fluxo de veículos, garantindo mais segurança e fluidez.

Estrutura

A ciclovia é classificada como Obra de Arte Especial (OAE), composta por rampas em concreto armado (65 m e 200 m) e superestrutura metálica de 265 m.

Atualmente, as rampas já estão em execução, os pilares já estão próximos da conclusão e as peças metálicas já fabricadas e em fase de montagem.

O içamento contará com dois guindastes de 70 toneladas, para movimentação de módulos até a carreta extensiva, além de um guindaste de 160 toneladas e outro de 220 toneladas, para o içamento e posicionamento final.

Sobre a ciclovia

A ciclovia vai pretende aumentar a segurança para pedestres e ciclistas, com trajeto separado do tráfego de veículos.

Também irá incentivar as pessoas ao transporte ativo e sustentável, com redução de emissões e melhoria da qualidade de vida.

Além dos benefícios como: acessibilidade com rampas em concreto armado para pessoas com mobilidade reduzida, e os benefícios sociais e ambientais, fortalecendo a integração entre bairros e a valorização do entorno.



