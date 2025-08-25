fechar
Mobilidade | Notícia

Trânsito: Obra da Compesa provoca interdição na Zona Sul do Recife por 15 dias e dificulta acesso à Via Mangue

Obra acontece na Rua Pereira da Costa, último acesso à Via Mangue no Pina. Condutores terão que ir até o fim da Avenida Conselheiro Aguiar e voltar

Por JC Publicado em 25/08/2025 às 15:46 | Atualizado em 25/08/2025 às 16:05
Rota alternativa será pela Rua Vinte e Seis de Janeiro, via estreita que não permite acesso à faixa oeste da Domingos Ferreira - ALEXANDRE GONDIM/JC IMAGEM

Condutores e passageiros que costumam acessar a Via Mangue ou a pista oeste da Avenida Domingos Ferreira pela Rua Pereira da Costa, no Pina, na Zona Sul do Recife, devem ficar atentos. Uma obra da Compesa que começou nesta segunda-feira (25/8) e deve levar 15 dias tem dificultado a circulação na área.

Isso porque a intervenção da Compesa acontece no trecho da Rua Pereira da Costa entre as Avenidas Conselheiro Aguiar e Domingos Ferreira. O trecho virou o último acesso ao corredor da Via Mangue depois que a Rua Tomé Gibson, também no Pina, foi transformada em sentido único da Domingos Ferreira para a Conselheiro Aguiar, em 2024.

Segundo informações da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), os condutores que estiverem no Pina terão duas rotas alternativas enquanto a intervenção durar. Para acessar a Via Mangue, a única opção é usar a alça viária da Avenida Herculano Bandeira, no fim da Avenida Conselheiro Aguiar.

ALEXANDRE GONDIM/ACERVO JC IMAGEM
Segundo o prazo informado pela Compesa, as obras vão durar 15 dias - ALEXANDRE GONDIM/ACERVO JC IMAGEM

O retorno, entretanto, significa mais de 1,5 quilômetro a mais, forçando o condutor a retornar pela pista oeste da Avenida Domingos Ferreira. Essa rota também é a única opção para quem quiser acessar a pista oeste da Domingos Ferreira.

Outra opção de desvio - que está sendo recomendado pela CTTU - é pela Rua Vinte e Seis de Janeiro, uma via estreita, que mais parece uma viela e faz a conexão da Conselheiro apenas com a pista leste da Domingos Ferreira.

