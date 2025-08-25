Trânsito: Obra da Compesa provoca interdição na Zona Sul do Recife por 15 dias e dificulta acesso à Via Mangue
Obra acontece na Rua Pereira da Costa, último acesso à Via Mangue no Pina. Condutores terão que ir até o fim da Avenida Conselheiro Aguiar e voltar
Clique aqui e escute a matéria
Condutores e passageiros que costumam acessar a Via Mangue ou a pista oeste da Avenida Domingos Ferreira pela Rua Pereira da Costa, no Pina, na Zona Sul do Recife, devem ficar atentos. Uma obra da Compesa que começou nesta segunda-feira (25/8) e deve levar 15 dias tem dificultado a circulação na área.
Isso porque a intervenção da Compesa acontece no trecho da Rua Pereira da Costa entre as Avenidas Conselheiro Aguiar e Domingos Ferreira. O trecho virou o último acesso ao corredor da Via Mangue depois que a Rua Tomé Gibson, também no Pina, foi transformada em sentido único da Domingos Ferreira para a Conselheiro Aguiar, em 2024.
Segundo informações da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), os condutores que estiverem no Pina terão duas rotas alternativas enquanto a intervenção durar. Para acessar a Via Mangue, a única opção é usar a alça viária da Avenida Herculano Bandeira, no fim da Avenida Conselheiro Aguiar.
O retorno, entretanto, significa mais de 1,5 quilômetro a mais, forçando o condutor a retornar pela pista oeste da Avenida Domingos Ferreira. Essa rota também é a única opção para quem quiser acessar a pista oeste da Domingos Ferreira.
- Mortes no trânsito: Violenta colisão deixa um morto e três feridos graves na Avenida Norte, no Recife
- Fim do DPVAT: Trânsito do Brasil mata quase 100 pessoas por dia e, mesmo assim, País acabou com o seguro para as vítimas
- Fim do DPVAT: Brasil deixa 1,3 milhão de pessoas vulneráveis à própria sorte e sem cobertura do seguro obrigatório para sinistros de trânsito
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Outra opção de desvio - que está sendo recomendado pela CTTU - é pela Rua Vinte e Seis de Janeiro, uma via estreita, que mais parece uma viela e faz a conexão da Conselheiro apenas com a pista leste da Domingos Ferreira.