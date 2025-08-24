A pedido do MPPE, Surubim cancela festa que estimula crimes de trânsito

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Festival que aconteceria neste domingo (24) consistia na realização de manobras de equilíbrio em motos, com riscos aos participantes e espectadores

A Prefeitura de Surubim, no Agreste de Pernambuco, cancelou um evento de manobras de equilíbrio em motocicletas previsto para acontecer neste domingo (24). A decisão atendeu a um pedido do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), que pontuou que a prática estimulava crimes de trânsito, além de colocar em risco a integridade física dos participantes e dos espectadores.

"O parecer técnico e a análise situacional da Polícia Militar, órgão estatal com expertise em segurança pública, apontam a completa inadequação do local pretendido, por não se tratar de ambiente controlado e preparado para tal fim", afirmou o promotor de Justiça Bruno Santacatharina de Lima, na recomendação.

"Por um lado, o evento carece de estrutura mínima de segurança, como barreiras de proteção e áreas de escape; e, por outro, a Polícia Militar alerta, com base em experiências passadas de eventos dessa natureza, que há registros de participantes replicando as manobras perigosas em vias urbanas do município, sem uso de equipamentos de proteção individual", completou.

Essa seria a quarta edição do "Festival de Grau de Surubim". Na avaliação do promotor, as manobras com motos, previstas para serem realizadas no centro da cidade, fora de espaços de competição devidamente autorizados, ainda pode incorrer em infrações e crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro.

Na recomendação, o promotor pediu que a Guarda Municipal e demais órgãos de fiscalização atuassem para impedir a interdição das vias públicas e a montagem de qualquer estrutura para a realização do evento. E informou aos organizadores que eles poderiam ser responsabilizados civil e criminalmente por todos os danos e ilícitos decorrentes da realização da festa.