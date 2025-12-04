UPE realiza provas do SSA 1 e SSA 2 neste domingo; confira os horários
Para acessar o local de prova, é obrigatório apresentar o cartão informativo impresso — disponível no site do Processo de Ingresso
O primeiro dia de provas do Sistema Seriado de Avaliação (SSA) da Universidade de Pernambuco (UPE) acontece neste domingo (07/12), para estudantes do 1° e 2º ano do Ensino Médio. Ao todo, 34.324 candidatos estão inscritos no SSA1 e 21.659 no SSA2.
A UPE recomenda chegada com pelo menos uma hora de antecedência. Os participantes do SSA1 realizam a avaliação pela manhã, das 8h15 às 12h15. Os portões abrem às 7h e fecham às 8h. Já os candidatos do SSA2 fazem o exame à tarde, das 14h30 às 18h30, com portões fechando impreterivelmente às 14h15.
Para acessar o local de prova, é obrigatório apresentar o cartão informativo impresso — disponível no site do Processo de Ingresso — junto com documento oficial com foto e assinatura. O candidato também deve levar caneta esferográfica azul ou preta. A instituição alerta que não se responsabiliza por ausências devido ao desconhecimento do local de prova.
Avaliações e gabaritos
As avaliações contam com 90 questões ao todo, sendo 45 no primeiro dia, nas áreas de Linguagens e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. O gabarito preliminar será divulgado no dia 14 de dezembro, após as 14h; o definitivo, em 3 de janeiro de 2026. Recursos poderão ser enviados pelo site até 16/12, às 23h59.
O desempenho individual dos estudantes será divulgado até 31 de março de 2026, exclusivamente na área do candidato.
Mais informações pelos telefones (81) 3183-3660, pelo e-mail processodeingresso@upe.br
ou nos sites oficiais do Processo de Ingresso e da UPE.