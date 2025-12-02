UPE celebra 60 anos com lançamento de selo comemorativo e livro em mandarim
Solenidade na FCAP marcou a data com lançamento de selo dos Correios, homenagens a servidores e edição de livro traduzido para o mandarim.
Clique aqui e escute a matéria
A Universidade de Pernambuco (UPE) realizou, na manhã desta terça-feira (2), uma solenidade para celebrar seus 60 anos de história. O evento ocorreu no Auditório Clélio Lemos, na Faculdade de Ciências da Administração de Pernambuco (FCAP), no Recife.
A cerimônia reuniu a comunidade acadêmica, autoridades e reitores de outras instituições, como UFPE, UFRPE e Unicap.
Um dos destaques da programação foi a obliteração do selo comemorativo pelos Correios. A peça filatélica passa a integrar o acervo do Museu da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Também foi inaugurada uma placa em azulejo alusiva ao sexagenário, que ficará fixada na entrada da Reitoria.
Internacionalização e memória
Durante o evento, a UPE reforçou sua estratégia de difusão do conhecimento com o lançamento de novas versões do livro “Universidade de Pernambuco: histórias, espacialidades, memórias e outras narrativas”.
A obra, publicada originalmente em 2024, ganhou edições em inglês, espanhol e mandarim. A tradução para o chinês foi fruto de uma parceria com o Instituto Confúcio da Central University of Finance and Economics, de Pequim.
Presença em todo o estado
A reitora da UPE, professora Socorro Cavalcanti, destacou a capilaridade da instituição, que possui 17 unidades e 16 polos de Educação a Distância (EAD).
“A UPE celebra 60 anos reafirmando sua relevância como instituição pública, gratuita, autônoma e presente em todas as regiões do estado, atendendo estudantes de 100% dos municípios”, afirmou a reitora.
O evento contou ainda com a entrega de Medalhas de Mérito Universitário e homenagens aos servidores aposentados. A estudante Rosely Silva, do Programa de Pós-graduação em Ensino de História, declamou um cordel escrito especialmente para a data.