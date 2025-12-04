Movimento Cultura Transforma aproxima estudantes da arte e da cultura nordestina
Projeto insere arte de forma interdisciplinar na rotina escolar e começou neste ano com turmas da Educação Infantil ao Ensino Fundamental I
Clique aqui e escute a matéria
Aproximar estudantes de diferentes linguagens artísticas, valorizando identidades por meio de diálogos, oficinas e experiências imersivas. Esse tem sido o objetivo do Movimento Cultura Transforma, iniciativa do colégio GGE que coloca arte e cultura no centro da vida escolar como instrumentos de sensibilidade, repertório e criatividade.
O projeto, que propõe inserir a arte de forma interdisciplinar no cotidiano educacional, foi iniciado neste ano com turmas da Educação Infantil ao Ensino Fundamental I, e deve ser ampliado para as demais etapas de ensino nos próximos ciclos.
Segundo a instituição, a ideia de começar a iniciativa pelos primeiros anos da formação escolar (pré-escola e Anos Iniciais) busca estimular desde cedo o olhar artístico, a imaginação e a construção de sentidos. A proposta é conduzida pelo sócio-fundador e diretor cultural do GGE, José Folhadela, em conjunto com o curador cultural da instituição, João Suassuna.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
“O Movimento Cultura Transforma nasce desse compromisso permanente e se estrutura em três pilares: transformar de dentro para dentro, de dentro para fora e de fora para dentro. É um movimento que envolve toda a comunidade escolar”, afirmou José Folhadela.
Na prática, segundo o direito, isso significa que mais de 7.500 estudantes das unidades do GGE em Pernambuco e na Paraíba foram impactados, além de toda a equipe pedagógica e administrativa. Coordenadores, professores e colaboradores passaram por formações para incorporar a cultura popular e a arte ao cotidiano escolar.
"Nós também trouxemos os artistas para dentro da escola, como Bacaro Borges [filho caçula do mestre J.Borges]. Entendemos que essa precisa ser uma ação permanente e de valorização destes artistas. Com isso, nós também queremos chamar a sociedade para este Movimento de incentivo pela nossa cultura", destacou Folhadela.
Trabalhos desenvolvidos
Entre as ações desenvolvidas pelo GGE, destacou-se o projeto "O Sertão Encantado de Ariano Suassuna". As turmas da Educação Infantil exploraram, de forma lúdica, a música, a literatura e a culinária nordestina por meio de oficinas e apresentações.
“O que nós queríamos trabalhar não era o sertão meramente geográfico, mas o sertão afetivo. Porque, quando trabalhamos com os estudantes — seja de Recife, Petrolina ou João Pessoa — conseguimos abordar essa cultura de forma transversal, por meio dos esportes, do programa bilíngue, do trabalho socioemocional. Não se trata apenas de um momento de culminância”, explicou João Suassuna.
Já os estudantes do Ensino Fundamental I, a partir de estudos e pesquisas, criaram protótipos com imagens e elementos que representam a obra e a trajetória de artistas. O resultado do trabalho pode ser visto em todas as unidades: as portas das salas de aula se transformaram em painéis culturais.
Parceria com o artista plástico Leopoldo Nóbrega
Os representantes da escola destacaram ainda que o projeto envolve não apenas alunos e educadores, mas também as famílias, que participam de forma ativa nas atividades. A proposta é que as crianças atuem como multiplicadoras desse conhecimento, levando arte, cultura e repertório para além do ambiente escolar.
Como parte do lançamento oficial do Movimento, o colégio recebeu o artista plástico Leopoldo Nóbrega, criador das esculturas do icônico Galo Gigante. O artista desenvolveu mini esculturas exclusivas entregues aos parceiros da instituição.