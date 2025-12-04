fechar
Cultura | Notícia

Carnaval do Recife 2026: Liniker, João Gomes e Ludmilla estão entre as atrações confirmadas

Impacto econômico previsto é de R$ 2,7 bilhões, reforçando o Carnaval como motor turístico, cultural e econômico do Recife

Por Isabella Moura Publicado em 04/12/2025 às 12:19 | Atualizado em 04/12/2025 às 12:37
O tema da festa para 2026 é "Carnaval do Futuro".
O tema da festa para 2026 é "Carnaval do Futuro".

A Prefeitura do Recife divulgou, nesta quinta-feira (4), mais de 80 atrações para o Carnaval 2026. A coletiva foi realizada no Paço do Frevo e confirmou nomes como Liniker, Lenine, João Gomes, Jota.Pê, Mestrinho, Elba Ramalho, Alok, Iza, Ludmilla, Alceu Valença, Os Neiffs, Priscila Senna, Raphaela Santos, Quinteto Violado e Maestro Spok. A festa acontece entre 14 e 18 de fevereiro e terá o tema “Carnaval do Futuro”.

 

A divulgação antecipada tem como objetivo fortalecer o turismo, permitindo que visitantes possam se programar para participar do que é considerado um dos maiores e mais vibrantes carnavais do mundo. 

Tema: "Carnaval do Futuro"

O tema de 2026 aposta na valorização das tradições populares como base para imaginar um futuro que respeita a identidade cultural do Recife. A proposta conecta passado e inovação, reforçando a continuidade das manifestações que moldam a folia.

Expectativa e impacto econômico

A Prefeitura projeta um Carnaval mais movimentado. A expectativa é de 3,5 milhões de foliões, 60 mil empregos e 310,5 mil passageiros no aeroporto. O impacto econômico previsto é de R$ 2,7 bilhões, consolidando o Carnaval como um dos principais motores do turismo e da economia local.

O prefeito João Campos destacou o otimismo do setor. “A nossa expectativa é muito boa. Os números já apontam que o resultado vai ser bom. A gente tem inúmeros voos extras confirmados, superiores aos anos anteriores. A expectativa da associação de bares e restaurantes é grande, assim como da hotelaria. Então a cadeia do turismo está muito animada, assim como toda a rede de cultura.”

Destaques da programação

Entre os veteranos pernambucanos estão Ave Sangria, Maestro Duda, SaGrama, Lia de Itamaracá, Geraldo Azevedo, Getúlio Cavalcanti, Quinteto Violado, Banda de Pau e Corda, Antônio Nóbrega, Claudionor Germano e Guerreiros do Passo.

Da nova cena, aparecem Joyce Alane, Larissa Lisboa, Almério, Martins, Isadora Melo, PC Silva e a Orquestra Malassombro.

O brega também marca presença com Priscila Senna, Raphaela Santos, Conde Só Brega, Michele Mello e Os Neiffs.

O rock e o Manguebeat vêm com Otto, Mundo Livre, Devotos, Eddie, Siba, Cascabulho e Juliano Holanda.

Entre os nomes nacionais, destacam-se Alok, Ludmilla, Liniker, João Gomes, Seu Jorge, Iza, Gaby Amarantos, Vanessa da Mata, Fafá de Belém, Chico César e Pato Fu, além de atrações do samba como Pixote, Sorriso Maroto e Mariene de Castro.

Homenageados de 2026

Serão homenageados Lenine, o Madeira do Rosarinho (que completa 100 anos em 2026) e Carmem Virgínia (Mãe Virgínia), reconhecida liderança cultural.

Eventos confirmados

Serão diversos eventos durante os dias de festa, entre eles:

  • Tumaraca
  • Noite dos Tambores Silenciosos
  • Corredores da Folia
  • Ubuntu
  • Encontro dos Blocos Afros
  • Acertos de Marcha de Blocos Líricos
  • Encontros de Afoxés
  • Encontro de Baques de Caboclinhos e Índios
  • Cortejos de Agremiações
  • Terça Negra Especial
  • Encontro de Maracatus de Baque Solto
  • Encontro de Blocos Líricos
  • Tambores Mirins
  • Desfile de Agremiações Campeãs
  • Cena Peixinhos
  • Pré no Reggae
  • Hip Hop
  • Som da Rural
  • Rec DJ
  • Festival Rec-Beat
  • Preamp

