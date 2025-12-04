Centro Cultural MHM promove manhã especial no Dia de Doar
O encontro reforçou a cultura da doação e o trabalho do Projeto Ressignificar no desenvolvimento sociocultural de crianças e adolescentes
O Centro Cultural do Instituto Marcos Hacker de Melo, em Boa Viagem, abriu suas portas nesta quarta-feira (3), das 9h às 11h, para celebrar o Dia de Doar com uma programação voltada ao incentivo à cultura, à solidariedade e ao engajamento social.
Inspirado no movimento global Giving Tuesday, o encontro reuniu o público e convidados para um café da manhã especial, além de proporcionar uma imersão nos espaços culturais do instituto.
Durante o evento, os visitantes poderão conhecer as instalações do Centro Cultural, incluindo as exposições de caixas musicais e de Thereza Eugênia, além de explorar o Infinito Café & Bistrô, que se encontra em fase de soft open. Na ocasião, a gestora do Instituto MHM, Karen Figueiredo, apresentou os resultados e impactos do Projeto Ressignificar, desenvolvido em escolas públicas da Mata Sul de Pernambuco.
Projeto Ressignificar
O Projeto Ressignificar tem como missão promover o desenvolvimento sociocultural e fortalecer as competências socioemocionais de crianças e adolescentes, além de contribuir para a inserção de jovens no mercado de trabalho.
Com foco no desenvolvimento integral, o programa oferece livros customizados para estudantes do Ensino Fundamental I e II, trabalhados com ênfase no autoconhecimento e nas habilidades socioemocionais.
As atividades acontecem no contraturno escolar e incluem oficinas formativas, música, esportes e ações de cidadania. O programa ainda organiza visitas culturais, mantém um coral com 30 alunos e desenvolve iniciativas de conscientização socioambiental. Outra frente importante é a revitalização de escolas, fortalecendo o sentimento de pertencimento e o protagonismo estudantil.
Atualmente, o Ressignificar atende mais de 4 mil estudantes do Ensino Fundamental e envolve diretamente 250 professores e gestores de escolas públicas dos municípios de Barreiros, Gameleira e Rio Formoso, na Mata Sul.
Dia de Doar: um movimento global de generosidade
Reconhecido internacionalmente como Giving Tuesday, o Dia de Doar é um movimento global que incentiva a generosidade e a cultura da doação. Criado nos Estados Unidos, ele já alcança mais de 85 países e ocorre sempre na terça-feira após o Dia de Ação de Graças, data que sucede a Black Friday e propõe um contraponto ao consumismo.
O movimento mobiliza pessoas, empresas e organizações para realizarem doações financeiras, oferecerem tempo ou compartilharem habilidades em prol de diferentes causas.