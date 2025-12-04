TRE-PE inicia nesta quinta o 2º mutirão para biometria e emissão do primeiro título
Ação ocorre entre 4 e 6 de dezembro, amplia horário de atendimento e busca reduzir os mais de 900 mil eleitores sem biometria em Pernambuco
O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) realiza, a partir desta quinta-feira (4), a segunda edição do mutirão de atendimento para cadastramento biométrico e emissão do primeiro título.
A ação, marcada também para os dias 5 e 6 de dezembro, repete o modelo adotado em novembro, quando o Tribunal registrou forte adesão popular.
O novo esforço concentra-se em ampliar o acesso dos eleitores aos serviços da Justiça Eleitoral e acelerar o ritmo da identificação biométrica no estado.
Segundo dados preliminares do TRE-PE, 900.566 eleitoras e eleitores pernambucanos ainda não possuem biometria cadastrada, número que acende um alerta para o fechamento do cadastro eleitoral em 6 de maio de 2026.
A primeira edição do mutirão, realizada no mês passado, atendeu mais de 19 mil pessoas, superando as expectativas e motivando a realização da nova etapa.
Horário ampliado e unidades envolvidas
Os atendimentos ocorrerão das 8h às 16h, com duas horas a mais em relação ao expediente comum. Além disso, todas as unidades da Justiça Eleitoral estarão mobilizadas no mutirão: 10 Centrais de Atendimento ao Eleitor, 87 cartórios eleitorais e 36 postos biométricos.
As unidades funcionarão também no sábado (6), medida considerada essencial para alcançar pessoas que não conseguem comparecer durante a semana.
A iniciativa reforça o planejamento do período pré-eleitoral, quando faltam cinco meses para o fechamento do cadastro.
Após 6 de maio de 2026, os serviços de alistamento, transferência e regularização do título ficarão suspensos por conta do processo eleitoral.
