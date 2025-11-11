Novos desembargadores do TRE-PE tomam posse para o biênio 2025-2027

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Magistrados Paulo Augusto de Freitas Araújo, Roberta Viana Jardim e Breno Duarte, todos da Justiça Estadual, atuarão no biênio 2025-2027

Clique aqui e escute a matéria

O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) realizou, nesta terça-feira (11), a cerimônia de posse de três novos desembargadores eleitorais que atuarão no biênio 2025-2027.

A solenidade, realizada no auditório do pleno do Tribunal, empossou o desembargador Paulo Augusto de Freitas Araújo, a juíza Roberta Viana Jardim e o juiz Breno Duarte, todos oriundos da magistratura e atuantes na Justiça Estadual de Pernambuco. Os novos membros destacaram a proteção da democracia através do voto como guia de sua atuação.

O presidente do TRE-PE, desembargador Cândido Saraiva, deu as boas-vindas aos novos magistrados, ressaltando suas trajetórias profissionais. Ele afirmou que "a chegada de novos magistrados traz olhares, experiências e sensibilidades diferentes, o que fortalece a pluralidade de pensamento".

Saraiva concluiu que a experiência e o comprometimento dos empossados reforçam a missão de "assegurar eleições íntegras, justas e transparentes, e servir à sociedade com independência e espírito público".

Os novos integrantes da Corte Eleitoral manifestaram preocupação em atuar para mitigar riscos à democracia, como a desinformação e a violência política.

A desembargadora eleitoral Roberta Viana Jardim enfatizou a necessidade de aproximar o Tribunal da sociedade, afirmando que "o eleitor precisa se reconhecer como agente do processo eleitoral e não como meramente espectador".

O desembargador eleitoral Breno Duarte alertou para as ameaças sutis à democracia no século 21, como a manipulação da informação, notícias falsas e intolerância digital, que minam o debate político e o Estado de Direito. Segundo ele, cabe à Justiça Eleitoral ser "a guardiã da confiança social, defensora da verdade e farol que protege a democracia da névoa da sombra e do medo".

No mesmo sentido, o desembargador eleitoral substituto Paulo Augusto de Freitas Araújo apontou o desafio de "proteger o voto consciente do cidadão diante das novas ameaças digitais" no próximo pleito. Ele defendeu que o TRE-PE deve manter-se vigilante para garantir a escolha espontânea e livre do eleitor.

O ouvidor do TRE-PE, desembargador Humberto Vasconcelos Filho, transmitiu uma mensagem em nome da Corte, lembrando que as eleições gerais de 2026 serão o "maior evento cívico do planeta". Ele destacou que a Justiça Eleitoral irá "em busca da verdade eleitoral em um mundo contaminado por narrativas e versões" e, dirigindo-se aos familiares dos empossados, alertou sobre a exigência de renúncia.

"Isso vai exigir dos familiares muita renúncia. Aqui tem hora pra começar, mas não tem hora para terminar", disse.

Estiveram presentes na cerimônia, além do presidente Cândido Saraiva e do vice-presidente e corregedor, desembargador Fernando Cerqueira, e demais membros da Corte, autoridades como a vice-governadora Priscila Krause (PSD), o presidente do TJPE, desembargador Ricardo Paes Barreto, o presidente da Alepe, deputado Álvaro Porto (PSDB), e o vice-prefeito do Recife, Victor Marques (PCdoB).

Saiba como assistir aos Videocasts do JC