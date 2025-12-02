Cais do Sertão recebe a 31ª Ciência Jovem com mais de 400 projetos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Há três décadas, a Ciência Jovem é um espaço onde estudantes da Educação Básica apresentam soluções criativas para desafios reais

O Museu Cais do Sertão sedia, nesta quarta (3) e quinta-feira (4), a 31ª edição da feira Ciência Jovem, que amplia suas atividades para a área externa do equipamento cultural, convidando o público a vivenciar ciência em diálogo com a cidade.

Promovida pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (Secti-PE), por meio do Espaço Ciência, a feira gratuita reúne mais de 400 projetos distribuídos entre categorias presenciais e remotas. As propostas vêm de todas as regiões do Brasil e de países como Argentina, Chile, Colômbia, Bolívia, México e Porto Rico, reforçando o caráter internacional que tem marcado o evento nos últimos anos.

Há três décadas, a Ciência Jovem é um espaço onde estudantes da Educação Básica apresentam soluções criativas para desafios reais. Em 2025, o evento amplia a participação: da Educação Infantil ao Ensino Médio, incluindo a Educação Especial e os professores, que contam com categoria própria.

“A feira mostra que ciência se faz com pluralidade e participação ampla — da Educação Infantil ao Ensino Médio, incluindo a Educação Especial e os professores, que possuem uma categoria exclusiva para compartilhar práticas inspiradoras”, destaca a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, Mauricelia Montenegro.

Uma das principais novidades desta edição é a reorganização das categorias por etapa de ensino. O objetivo, segundo a Secti, é tornar as avaliações mais justas e respeitar o estágio de desenvolvimento de cada faixa etária. Pela primeira vez, a Educação Infantil terá uma categoria exclusiva — uma conquista que reconhece o modo particular como crianças de até cinco anos percebem, investigam e representam o mundo.

Para Diogo Lopes de Oliveira, diretor de Sensibilização e Difusão Científica da Secti-PE, o avanço é simbólico: “É uma vitória importante reconhecer que a primeira infância também produz ciência, mas com outras lógicas e tempos de aprendizagem”.

Outra inovação que deve marcar a edição é o formato Ciência Jovem na Rua. Parte dos estandes e experimentos será montada na área externa do Cais do Sertão, convidando o público que circula pelo bairro a explorar, perguntar, participar e experimentar.

Os projetos estarão organizados em seis eixos temáticos: Paz, Saúde, Mudanças em Pernambuco, Natureza, Projeções para o Amanhã e Diversidade. A proposta é ampliar a circulação de visitantes, criar pontos de interação com o cotidiano da cidade e reforçar a ideia de que ciência é diálogo — e não atividade restrita a laboratórios.

Confira a programação completa:

Quarta-feira (3)

08h-10h - Credenciamento e Distribuição de Kits - Cais do Sertão (Térreo)

08h-12h30 - Apresentações de Prática Pedagógica - Auditório do Cais do Sertão

10h - Solenidade de Abertura Oficial - Cais do Sertão (Térreo)

13h-17h - Apresentações Presenciais (Projetos) Cais do Sertão

13h-17h30 - Apresentações Remotas (Projetos) - Google Meet

Quinta-feira (4)

07h30-13h15 - Apresentações da categoria Prática Pedagógica - Auditório do Cais do Sertão

08h-12h - Apresentações Presenciais (Projetos) - Cais do Sertão

08h-10h - Apresentações Remotas (Projetos) - Google Meet

12h-14h30 Apresentação Cultural - Cais do Sertão

15h -Solenidade de Premiação - Cais do Sertão (Térreo)