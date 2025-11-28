Unesp divulga nesta sexta resultado da 1ª fase do vestibular

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O SRVEBP destina 50% das vagas de cada curso de graduação da Unesp para alunos que tenham feito todo o ensino médio em escola pública

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulga nesta sexta-feira, 28, às 10 horas o resultado da primeira fase do Vestibular 2026. São 65.208 pessoas inscritas para 5.867 vagas. A consulta do desempenho e dos locais de prova da segunda fase estarão disponíveis no site da Fundação Vunesp, responsável pelo exame.

O site da Fundação e o da Unesp também vão publicar a tabela com a nota de corte, ou seja, o número mínimo de acertos por curso dos convocados para a próxima etapa. A segunda fase será aplicada em 7 e 8 de dezembro (domingo e segunda-feira), em 31 cidades paulistas.

Para os cursos do Instituto de Artes, na capital, e de Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais e Design, em Bauru, é aplicada a prova de habilidades, conforme o calendário do Manual do Candidato, disponível para consulta nas páginas da Unesp e da Vunesp.

Sistema de vagas

O Sistema de Reserva de Vagas para a Educação Básica Pública (SRVEBP) destina 50% das vagas de cada curso de graduação da Unesp para alunos que tenham feito todo o ensino médio em escola pública, sendo que 35% destas vagas são destinadas a pessoas que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas.

Tal somatória inclui as 934 vagas do Provão Paulista destinadas exclusivamente para alunos do ensino público. Este sistema tem garantido, desde o Vestibular Unesp 2017, uma maioria de ingressantes vindos de escolas