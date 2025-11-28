Pernambuco prorroga inscrições do Concurso Público Unificado até domingo (30)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Site falso do Concurso Unificado de Pernambuco oferece inscrição com pagamento via Pix, opção inexistente no edital, alerta a SAD

O prazo de inscrições do Concurso Público Unificado de Pernambuco (CPU-PE) foi prorrogado até este domingo (30), conforme publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (28). O certame, promovido pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Administração (SAD), oferta 462 vagas para nove órgãos, em cargos ou especialidades de níveis médio e superior.

Para participar, os interessados podem acessar o edital disponível no site da Fundação Carlos Chagas (https://www.concursosfcc.com.br/). Mesmo com a prorrogação das inscrições, as taxas de R$ 90 a R$ 199, continuam podendo ser pagas apenas até esta segunda-feira (1º).

As provas serão realizadas nos dias 18 e 25 de janeiro de 2026, em 10 municípios.

Estrutura do certame e distribuições de vagas

Os candidatos poderão concorrer a até três cargos, sendo um por cada bloco: graduação específica de nível superior, qualquer área de formação de nível superior e nível médio. Cada grupo terá dia e turno definidos para a aplicação das provas.

Conforme a nova legislação aprovada no dia 30 de outubro, que alterou a alterou o Estatuto da Igualdade Racial do Estado, a reserva de vagas será aplicada sempre que cada cargo ou especialidade tiver três ou mais vagas, seguindo o percentual global de 30%, distribuído da seguinte forma: 25% para pessoas pretas e pardas, 3% para pessoas indígenas e 2% para pessoas quilombolas.

Entre as oportunidades ofertadas estão vagas para analistas de regulação dos serviços públicos delegados, analistas em gestão ambiental, gestores governamentais e analistas em gestão de tecnologia da informação e comunicação, entre outras funções. As remunerações variam de R$ 2.189,17 a R$ 11.359,85.

O CPU-PE terá aplicação simultânea das provas nos municípios de Afogados da Ingazeira, Araripina, Arcoverde, Carpina, Caruaru, Floresta, Palmares, Petrolina, Recife e Salgueiro, cabendo ao candidato escolher onde realizará o exame.

Alerta para site falso

A Secretaria de Administração emitiu um alerta sobre a divulgação de um site falso para a inscrição do Concurso Público Unificado de Pernambuco.

De acordo com o Governo do Estado, nesta página falsa existe um link que oferece a opção de pagamento via Pix — modalidade que não está prevista no edital oficial.

A orientação é que os candidatos redobrem a atenção e realizem a inscrição exclusivamente pelo site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), onde estão disponíveis todas as informações oficiais e atualizações do certame. O pagamento da taxa deve ser feito somente por boleto bancário.

O Governo reforçou ainda que o Edital nº 02/2025, que traz novas retificações, foi divulgado no site da FCC nesta sexta (28) com publicação na edição do Diário Oficial do Estado da mesma data.

Confira os cargos disponíveis

AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE PERNAMBUCO – ARPE

• Analista de Regulação dos Serviços Públicos Delegados

AGÊNCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – ATI

• Analista em Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação

AGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE – CPRH

• Analista em Gestão Ambiental

• Assistente em Gestão Ambiental

FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO – FUNAPE

• Analista em Gestão Previdenciária

• Analista Jurídico-Previdenciário

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE PERNAMBUCO – FUNASE

• Analista em Gestão Socioeducativa

INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE PERNAMBUCO – IPEM

• Analista de Gestão em Metrologia e Qualidade Industrial

• Assistente de Gestão em Metrologia e Qualidade Industrial

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SAD

• Gestor Governamental – Especialidade: Administrativa

SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – SCGE

• Gestor Governamental – Especialidade: Controle Interno

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL – SEPLAG

• Gestor Governamental – Especialidade: Planejamento, Orçamento e Gestão