Enem e Educação | Notícia

Enem 2025: PF abre investigação sobre possível vazamento de questões após pedido do Inep

Procedimento investiga suposta divulgação indevida de itens; PF acionou plataformas digitais para garantir a preservação das provas.

Por JC Publicado em 19/11/2025 às 21:42
Provas do Enem 2025
Provas do Enem 2025 - Angelo Miguel/MEC

*Com informações do Estadão Conteúdo

A Polícia Federal (PF) informou, nesta quarta-feira (19), que instaurou um procedimento para investigar a possível divulgação indevida de questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. As provas foram aplicadas nos últimos dois domingos, dias 9 e 16 de novembro.

A abertura do inquérito atende a um pedido formal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia vinculada ao Ministério da Educação.

O objetivo é apurar a conduta e a autoria de uma transmissão ao vivo (live) nas redes sociais que teria divulgado questões similares às que caíram no exame oficial.

Leia Também

O caso do professor

A polêmica ganhou força após candidatos denunciarem um suposto vazamento. Um professor do Ceará, Edcley S. Teixeira, teria "previsto" questões que estavam na prova do último domingo (16).

Teixeira, que também é estudante de medicina e vende pacotes de monitoria, realizou uma live dias antes do exame. No vídeo, um professor contratado por ele resolveu ao menos três questões que, de fato, apareceram na prova.

Diante da repercussão, o Inep informou na tarde de terça-feira (18) que três questões foram anuladas, embora não tenha especificado quais itens foram cancelados.


Preservação de provas

Além da abertura da investigação, a Polícia Federal comunicou que já adotou medidas imediatas para a "preservação da materialidade". Isso inclui o resguardo do conteúdo veiculado nas redes sociais.

As plataformas digitais foram acionadas para manter os registros necessários que auxiliarão na apuração.

"A Polícia Federal assegura que todas as providências técnicas seguem em curso, com rigor e transparência, para o completo esclarecimento dos fatos", afirmou a corporação em nota.

