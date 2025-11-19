Enem 2025: confira o gabarito oficinal do segundo dia; três questões foram anuladas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

No segundo dia Enem, 90 questões de Matemática e Suas Tecnologias e Ciências da Natureza (Biologia, Química e Física) foram aplicadas em todo o país

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) antecipou para esta quarta-feira (19) a divulgação do gabarito oficial do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025.

A decisão foi tomada após a autarquia, vinculada ao Ministério da Educação (MEC) e responsável pelo exame, analisar relatos sobre a circulação antecipada de questões semelhantes às utilizadas no último domingo (16).

Segundo o Inep, “nenhuma questão foi apresentada exatamente como na edição de 2025”, mas, diante das similaridades pontuais identificadas, três itens foram anulados. Apesar disso, diversos participantes afirmam que cerca de 11 questões seriam praticamente idênticas aos itens do Enem 2025 e pedem anulação da prova.

Tanto os gabaritos quanto os cadernos de prova — nas versões azul, branco, amarelo, verde, roxo e laranja — já podem ser consultados no portal do Inep.

Caderno Amarelo, foram anuladas as questões 115, 121 e 178.

Caderno Cinza, as questões 115, 118 e 172.

Caderno Azul, as questões 123, 132 e 174.

Caderno Verde, as questões 132, 135 e 168.



Polícia Federal irá investigar o caso

Diante das denúncias de um suposto vazamento de questões, a Polícia Federal (PF) foi acionada para apurar a conduta e autoria na divulgação das questões.

Por nota, o Inep afirmou que a medida visa "garantir a responsabilização dos envolvidos por eventual quebra de confidencialidade ou ato de má-fé pela divulgação de questões sigilosas de forma indevida".

O ministro da Educação, Camilo Santana, em entrevista a TV Educativa do Ceará, nessa terça-feira (18), explicou que o problema originou-se no vazamento de informações de um pré-teste. "Segundo as informações que eu tenho, uma pessoa que participou desse pré-teste divulgou e fez essa fala em uma live", explicou.

O Enem utiliza a Teoria da Resposta ao Item (TRI), um modelo estatístico que avalia cada questão individualmente para determinar seu nível de dificuldade. Para isso, o Inep pré-testa itens com grupos de estudantes, processo que permite “calibrar” as questões antes de integrá-las ao exame.

Os itens aprovados passam a compor o Banco Nacional de Itens, que reúne as perguntas utilizadas na elaboração das provas. Segundo o Inep, diversas estratégias são adotadas para garantir a calibração contínua desse banco.

O ministro da Educação afirmou que a anulação busca evitar prejuízos aos estudantes. "O Inep anulou, mas continuam valendo todos os outros 87 itens e também a redação”, declarou.

Entenda o caso

Estudantes passaram a cobrar, desde a noite desta segunda-feira (17), um posicionamento do Ministério da Educação e do Inep após denúncias de um suposto vazamento de questões do Enem 2025 aplicadas no segundo domigo.

A polêmica surgiu após viralizar a comparação entre questões apresentadas pelo estudante de medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC), Edcley Teixeira da Silva, em uma live no YouTube no dia 11 de novembro, e itens oficiais do Enem 2025.

Em alguns casos, enunciados e comandos eram praticamente idênticos — mesmos números, mesma estrutura e apenas mudanças na ordem das alternativas. Mais de 40 mil pessoas tiveram acesso aos conteúdos dessa transmissão.

No segundo dia do exame, 90 questões de Matemática e Suas Tecnologias e Ciências da Natureza (Biologia, Química e Física) foram aplicadas em todo o país. Diante das semelhanças, participantes passaram a contestar a isonomia da prova e chegaram a pedir anulação desta edição.

Edcley Teixeira, que vende serviços de mentoria on-line, afirmou ter desenvolvido um algoritmo capaz de “prever” questões do Enem, dentro da legalidade, a partir de análise de provas anteriores, do que chama de “engenharia reversa”.

“O Enem é ‘repetido’ e/ou reformulado. Basta usar engenharia reversa (estudo de provas anteriores) que você descobre as tendências do Enem”, afirmou o professor em uma sequência de stories publicados em seu perfil oficial no Instagram, que já reúne mais de 31,1 mil seguidores (até a última atualização desta matéria).

Em outro momento, ele citou ter buscado artigos científicos produzidos por profissionais selecionados por meio de chamadas públicas para elaborar e revisar questões do exame.

“Tem o CPF delas nas chamadas públicas. Você facilmente descobre. Jogue no Google, siga a pessoa, veja os artigos científicos. Em geral, são professores universitários — tem lá um falando de endemias. Você imagina: essa pessoa vai querer reciclar seu próprio artigo. Aí consegue prever seguindo as pessoas”, disse. Além disso, Teixeira afirma ter tido acesso ao TRI oficial do Inep, o que teria ajudado a construir suas análises sobre as provas.

Prêmio CAPES

No material oferecido em sua monitoria, Edcley Teixeira afirmou ter participado do Prêmio CAPES Talento Universitário, e relaciou as questões ao pré-teste do Enem.

“Com a colaboração de cinco amigos, conseguimos lembrar 90 questões inéditas e, inspirado por suas contribuições, desenvolvi questões exclusivas e originais.”

O material reforça ainda que, embora inspiradas em questões reais do pré-teste, as versões apresentadas seriam de autoria do estudante. “Dessa forma, não há qualquer risco jurídico envolvido, uma vez que a inspiração nas questões do pré-teste não implica em cópia ou plágio, e o Inep não possui poder de censurar a memória do estudante.”

O Prêmio CAPES Talento Universitário reconhece estudantes com destacado desempenho em competências cognitivas. Os selecionados são convidados a contribuir com estudos e pesquisas do Ministério da Educação.

Durante quatro horas, eles respondem a uma prova com 80 questões de conhecimentos gerais. Conforme o edital, é proibido portar dispositivos eletrônicos ou anotações externas, e a entrega do rascunho é obrigatória — para impedir a divulgação de qualquer informação sobre a prova.

Após a decisão do Inep de anular três questões por apresentarem “similaridades pontuais” com itens divulgados nas redes sociais, Edcley publicou um storie afirmando estar tranquilo e negando qualquer irregularidade.

“Eu nunca me senti tão bem, porque vou dormir o sono dos justos. Está tudo muito certo, eu não fiz nada de errado, então ninguém precisa se preocupar comigo, tá? Eu não fiz nada de errado”, declarou o estudante na noite dessa terça-feira.

Estudante disse ter previsto Enem de 2024

Edcley já havia ganhado destaque por ser apontado como um monitor capaz de antecipar questões do Enem. Em 2024, segundo informações publicadas em um portal de notícias de Sobral, ele afirmou ter acertado seis itens complexos que apareceram no exame quase idênticos em imagens, textos e alternativas. O estudante também disse ter previsto o tema da redação da edição passada: “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”.

Ainda segundo o estudante, em 2017, utilizando a Lei de Acesso à Informação, ele teria obtido as provas da aplicação PPL e da 3ª aplicação, afirmando que esse acesso o ajudou a ampliar seu conhecimento sobre o formato e os temas recorrentes do exame.