Inep anula três questões do Enem 2025 após repercussão de denúncia sobre suposto vazamento

O órgão afirmou, porém, que identificou "similaridades pontuais" entre os itens divulgados nas redes sociais e questões da prova do Enem 2025

Após a repercussão das denúncias sobre um suposto vazamento de questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) aplicado neste domingo (18), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC), anunciou que irá anular três questões da prova.

O gabarito oficial do segundo dia do Enem será divulgado nesta quinta-feira (20). A decisão foi tomada após análises da equipe técnica da comissão assessora responsável pela montagem do exame, que identificou “similaridades pontuais” entre itens divulgados nas redes sociais e questões do Enem 2025.

O órgão também informou que a Polícia Federal (PF) foi acionada para apurar a conduta e a eventual autoria da divulgação, investigando possível quebra de sigilo ou ato de má-fé.

O Inep reafirmou a isonomia, a lisura e a validade das provas. “O Enem utiliza a Teoria da Resposta ao Item (TRI) para apuração de seus resultados. A metodologia demanda que os itens sejam pré-testados. Os estudantes que participam de pré-testes têm contato com itens que podem vir a compor o Enem em alguma edição”, afirmou o instituto em comunicado.

O órgão também ressaltou que “nenhuma questão foi apresentada tal qual na edição de 2025 do exame. Na divulgação observada nas redes sociais, foram identificadas similaridades pontuais entre os itens”.

Por fim, o Inep destacou que promove diversas estratégias para calibrar as questões que compõem o Banco Nacional de Itens e podem ser utilizadas na elaboração das provas do Enem. “Os processos envolvem rigorosos protocolos de segurança, que foram cumpridos em todas as etapas do exame.”

Entenda o caso

Estudantes passaram a cobrar, desde a noite desta segunda-feira (17), um posicionamento do Ministério da Educação e do Inep após denúncias de um suposto vazamento de questões do Enem 2025 aplicadas no domingo (16).

A polêmica surgiu após viralizar a comparação entre questões apresentadas pelo professor e estudante de medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC), Edcley Teixeira da Silva, em uma live no YouTube no dia 11 de novembro, e itens oficiais do Enem 2025.

Em alguns casos, enunciados e comandos eram praticamente idênticos — mesmos números, mesma estrutura e apenas mudanças na ordem das alternativas.

No segundo dia do exame, 90 questões de Matemática e Suas Tecnologias e Ciências da Natureza (Biologia, Química e Física) foram aplicadas em todo o país. Diante das semelhanças, participantes passaram a contestar a isonomia da prova e chegaram a pedir anulação desta edição.

Edcley Teixeira, que vende serviços de mentoria on-line, afirmou ter desenvolvido um algoritmo capaz de “prever” questões do Enem, dentro da legalidade, a partir de análise de provas anteriores, do que chama de “engenharia reversa”.

“O Enem é ‘repetido’ e/ou reformulado. Basta usar engenharia reversa (estudo de provas anteriores) que você descobre as tendências do Enem”, afirmou o professor em uma sequência de stories publicados em seu perfil oficial no Instagram, que já reúne mais de 20,6 mil seguidores.

Em outro momento, ele citou ter buscado artigos científicos produzidos por profissionais selecionados por meio de chamadas públicas para elaborar e revisar questões do exame.

“Tem o CPF delas nas chamadas públicas. Você facilmente descobre. Jogue no Google, siga a pessoa, veja os artigos científicos. Em geral, são professores universitários — tem lá um falando de endemias. Você imagina: essa pessoa vai querer reciclar seu próprio artigo. Aí consegue prever seguindo as pessoas”, disse. Além disso, Teixeira afirma ter tido acesso ao TRI oficial do Inep, o que teria ajudado a construir suas análises sobre as provas.

Questão apresentada pelo estudante de medicina Edcley Teixeira e item correspondente aplicado no Enem 2025 - Reprodução/@edcleyteixeira

Pré-teste

No material oferecido em sua monitoria, Edcley Teixeira afirmou ter participado do Prêmio CAPES Talento Universitário, no qual algumas questões servem como pré-teste do Enem.

“Com a colaboração de cinco amigos, conseguimos lembrar 90 questões inéditas e, inspirado por suas contribuições, desenvolvi questões exclusivas e originais.”

O material reforça ainda que, embora inspiradas em questões reais do pré-teste, as versões apresentadas seriam de autoria do estudante. “Dessa forma, não há qualquer risco jurídico envolvido, uma vez que a inspiração nas questões do pré-teste não implica em cópia ou plágio, e o Inep não possui poder de censurar a memória do estudante.”

O Prêmio CAPES Talento Universitário reconhece estudantes com destacado desempenho em competências cognitivas. Os selecionados são convidados a contribuir com estudos e pesquisas do Ministério da Educação.

Durante quatro horas, eles respondem a uma prova com 80 questões de conhecimentos gerais. Conforme o edital, é proibido portar dispositivos eletrônicos ou anotações externas, e a entrega do rascunho é obrigatória — o que impede a divulgação de qualquer informação sobre a prova.

Para participar da edição deste ano, o estudante precisava ter comparecido aos dois dias de aplicação do Enem e não ter sido eliminado nas edições de 2023 ou 2024; ser ingressante no ensino superior no segundo semestre de 2024 ou no primeiro semestre de 2025; estar regularmente matriculado em curso de graduação presencial ou a distância, em instituição pública, privada ou militar; e não estar em débito com a CAPES, o CNPq ou outras agências de fomento.

Questão apresentada pelo estudante de medicina Edcley Teixeira e item correspondente aplicado no Enem 2025 - Reprodução/ @edcleyteixeira

