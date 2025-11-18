Enem 2025: Inep antecipa divulgação do gabarito após anular três questões
Segundo o órgão, a Polícia Federal foi acionada para apurar a conduta e autoria na divulgação das questões a fim de responsabilizar os envolvidos
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, nesta terça-feira (18), a antecipação da divulgação dos gabaritos dos cadernos de questões do 2º dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para esta quarta-feira (19), a partir das 10h, horário de Brasília.
Anteriormente, os gabaritos seriam divulgados no site do Inep apenas na quinta-feira (20). A antecipação da data acontece após polêmica envolvendo a anulação de três questões das provas aplicadas no último domingo (16).
A anulação aconteceu após análises da equipe técnica da comissão assessora responsável pela montagem do exame. Segundo o órão, foram identificadas “similaridades pontuais” entre itens divulgados nas redes sociais e questões do Enem 2025.
Em meio à repercussão, o Inep reafirmou em comunicado a "isonomia, lisura e validade das provas do Enem 2025", além de ter ressaltado que acionou a Polícia Federal para apurar a "conduta e autoria na divulgação das questões e garantir a responsabilização dos envolvidos por eventual quebra de confidencialidade ou ato de má-fé pela divulgação de questões sigilosas de forma indevida".
"O Inep promove diversas estratégias para calibrar as questões que compõem o Banco Nacional de Itens e podem ser usadas na elaboração das provas do Enem. Os processos envolvem rigorosos protocolos de segurança, que foram cumpridos em todas as etapas do exame", comunicou o órgão.
Entenda o Caso
Estudantes passaram a cobrar, desde a noite desta segunda-feira (17), um posicionamento do Ministério da Educação (MEC) e do Inep sobre denúncias de um suposto vazamento ou antecipação de questões do Enem 2025.
A polêmica ganhou força nas redes sociais após a viralização de comparativos entre itens aplicados na prova de domingo (16) e conteúdos apresentados pelo estudante de medicina e professor Edcley Teixeira da Silva.
Em uma transmissão ao vivo no YouTube, realizada no dia 11 de novembro, ele teria exibido questões com enunciados e comandos praticamente idênticos aos do exame oficial, mudando apenas a ordem das alternativas.
Diante das semelhanças, participantes questionam a isonomia do processo e alguns grupos chegam a pedir a anulação da prova.
"Engenharia reversa" e pré-testes
Edcley Teixeira, que comercializa mentorias, negou irregularidades. Ele alegou ter desenvolvido um algoritmo capaz de "prever" o exame através do que chama de "engenharia reversa" de provas anteriores e da análise de artigos acadêmicos de profissionais selecionados via chamadas públicas para elaborar o banco de itens do Inep.
Além disso, o professor afirmou em seu material de monitoria ter participado do Prêmio CAPES Talento Universitário, cujas questões servem como pré-teste para o Enem.
Segundo ele, com a ajuda de amigos, teria memorizado cerca de 90 questões inéditas para criar versões "exclusivas e originais", argumentando que "o Inep não possui poder de censurar a memória do estudante". Vale ressaltar que o edital do prêmio proíbe anotações externas ou porte de eletrônicos.