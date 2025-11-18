Enem 2025: Anulação de 3 questões ocorreu por 'precaução', diz ministro da Educação
Camilo Santana afirmou que medida visa manter a lisura do exame e confirmou que Polícia Federal investigará possível vazamento por pré-teste.
*Com informações da Agência Brasil
O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou nesta terça-feira (18) que a decisão de anular três questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi tomada por "precaução" para garantir a lisura do processo.
Em entrevista à TV Educativa do Ceará, o ministro confirmou que a Polícia Federal (PF) investigará o possível vazamento dos itens.
Segundo Santana, o problema originou-se no vazamento de informações de um pré-teste. "Segundo as informações que eu tenho, uma pessoa que participou desse pré-teste divulgou e fez essa fala em uma live", explicou.
Mais cedo, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) já havia comunicado ter recebido relatos sobre a antecipação de questões similares às da prova oficial.
Validade da prova mantida
Apesar do incidente, Camilo Santana tranquilizou os candidatos e familiares, classificando o Enem como um sucesso.
“O que ocorreu foi que houve ruídos em rede social. E eu determinei ao Inep, de imediato, quando tomei o conhecimento, que apurasse e tomasse as medidas cabíveis”, disse.
O ministro reforçou que a anulação busca evitar prejuízos aos estudantes. "O Inep anulou, mas continuam valendo todos os outros 87 itens e também a redação”, pontuou.
Pré-teste
Para a elaboração e correção do Enem, o Inep adota um modelo estatístico chamado de Teoria da Resposta ao Item (TRI). A metodologia usa um conjunto de modelos matemáticos e considera a particularidade de cada questão.
Conforme salienta o MEC, os itens são pré-testados com grupos de estudantes antes de fazerem parte da prova. Isso seria necessário para "calibrar" o nível de dificuldade de cada questão que compõem o exame.
Por isso, quem participa de pré-testes tem contato com questões de múltipla escolha que podem vir a compor as provas do Enem em alguma de suas edições. Todos os itens aprovados nos pré-testes passam a compor o Banco Nacional de Itens, que reúne as questões a serem utilizadas para elaborar as edições do exame.
O Inep informa que promove diversas estratégias para calibrar as questões que compõem o Banco Nacional de Itens e podem ser usadas na elaboração das provas do Enem.
