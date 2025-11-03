Ganhe o Mundo: Governo de Pernambuco amplia intercâmbio e anuncia novos destinos como China e Espanha

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em cerimônia realizada nesta segunda-feira (3), os estudantes que embarcarão para o Canadá ainda neste mês de novembro receberam os kits de viagem

A entrega dos kits de viagem aos estudantes selecionados pelo Programa Ganhe o Mundo (PGM), voltado ao aprendizado da língua inglesa, foi marcada por anúncios de expansão no número de beneficiados pela iniciativa de novos países de destino.

Durante a cerimônia, realizada nesta segunda-feira (3), na Concha Acústica da UFPE, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, celebrou o embarque de 700 alunos da rede estadual para o Canadá e rebateu críticas sobre a demora na execução da iniciativa.

Conforme o edital, os intercambistas deveriam embarcar em março e retornar no segundo semestre deste ano. No entanto, apenas os selecionados para estudar espanhol no Chile chegaram a viajar, retornando entre julho e agosto. Já os estudantes inicialmente selecionados para o Canadá e os Estados Unidos tiveram seus embarques adiados, pois o processo licitatório para definir a empresa responsável pela organização das viagens foi marcado por atrasos e incertezas.

“Eu sei que tem uma ansiedade danada que tá aí batendo no coração de vocês há muito tempo, e no coração dos familiares, que o tempo inteiro me indagavam se seria possível embarcar os meninos e como seria o Enem, o SSA. Agora tá tudo certo: ninguém vai perder o Enem, ninguém vai perder o SSA — e ninguém vai perder a oportunidade de conhecer o Canadá”, afirmou.

Segundo a chefe do Executivo estadual, ao assumir o governo, foi preciso “reescrever o Ganhe o Mundo” para garantir que todos os municípios tivessem alunos representando o Estado no exterior. “Não é fácil falar de mudança, muito menos fazer mudança, porque tem muita gente que quer as coisas acontecendo do mesmo jeito. E a gente não veio aqui pra fazer mais do mesmo. Viemos pra fazer a diferença”, declarou.

Novidades para 2026

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Educação e Esportes (SEE), deverá lançar, nas próximas semanas, o edital do Programa Ganhe o Mundo 2026. A nova edição prevê a participação de dois mil estudantes da rede estadual, interessados em aprimorar os conhecimentos nas línguas inglesa e espanhola.

Além da manutenção do intercâmbio com o Canadá, os novos destinos incluem Inglaterra, Reino Unido, Espanha e Argentina. Também estão previstas 30 vagas para a China, e os Centros de Línguas passarão a oferecer mandarim entre as opções de ensino. Foi confirmada, ainda, a segunda edição do Ganhe o Mundo Professores, com 200 vagas, contemplando não apenas os de línguas, mas também docentes de outras áreas.

Questionada pela coluna Enem e Educação sobre possíveis mudanças nos critérios de seleção das empresas responsáveis pelo embarque dos estudantes e sobre como garantir o cumprimento do edital, a governadora Raquel Lyra afirmou que "o processo licitatório é bem complexo" e que, muitas vezes, é difícil "escolher a melhor empresa", o que leva a enfrentar diversos problemas.

"Eu tive uma discussão imensa no Tribunal de Contas do Estado sobre o próprio processo licitatório do Programa Ganhe o Mundo. A gente refez a licitação, alguns países deram certo, como Chile e Inglaterra, e agora estamos conseguindo mandar os meninos para o Canadá", afirmou a governadora.

"Não tenho dúvida nenhuma de que nós conseguimos aperfeiçoar o processo e que hoje a gente tem ainda mais segurança para mandar os meninos com mais tranquilidade. Importante dizer que, em cada momento, toda a Secretaria de Educação e o governo do nosso Estado estiveram presentes para que qualquer tipo de problema pudesse ser resolvido a contento e em curto espaço de tempo", completou.

O secretário da Educação Gilson Monteiro afirmou que o processo seletivo dos estudantes se mantém o mesmo e que o novo processo licitatório das empresas será aberto em breve, na expectativa de que boas e grandes empresas participem da seleção.

Sobre os países de destino, ele explicou que o Chile foi substituído pela Espanha, proporcionando aos alunos um acolhimento igual ou até superior, considerando o desenvolvimento que o país oferece. Ainda de acordo com Gilson, os demais destinos foram escolhidos levando em conta condições de aprendizado e crescimento para os estudantes, com melhores oportunidades.

Cronograma de embarque

Após a abertura de uma nova seleção para a contratação de agências de viagem, por meio de dispensa de licitação em caráter emergencial, a empresa vencedora foi a One Operadora, de São Paulo.

Os embarques ocorrerão por blocos, permitindo que todos realizem o Enem 2025, nos dias 9 e 16 de novembro, e o Sistema Seriado de Avaliação (SSA) da Universidade de Pernambuco (UPE). As provas do SSA 1 e 2 serão aplicadas nos dias 7 e 14 de dezembro, enquanto o SSA 3 ocorrerá nos dias 23 e 30 de novembro.

Dessa forma, os embarques estão programados para os dias 21, 22, 28 e 29 de novembro; em dezembro, nos dias 19, 20 e 21. Os últimos intercambistas, previstos para viajar em janeiro de 2026, ainda não têm datas definidas.

Conforme havia confirmado à coluna Enem e Educação a SEE, no dia 10 de outubro, os 300 alunos inicialmente selecionados para estudar nos Estados Unidos foram remanejados para o Canadá. A pasta explicou que a medida, prevista no edital de seleção, “visa garantir a segurança, a legalidade e a efetividade do programa de mobilidade internacional”, sem detalhar os motivos do remanejamento.

Realização de um sonho

A estudante Iris Bezerra da Silva, de 16 anos, estava acompanhada da mãe, a pedagoga Maria Ribeiro da Silva. Ambas são do município de Carpina e comemoraram o fim das incertezas sobre a data do embarque e o início da realização de um sonho.

"Desde pequena, eu sempre quis sair do Brasil para estudar fora, e também fui influenciada pela minha prima, que já estudava inglês. O Canadá foi uma das minhas principais escolhas, tanto pela beleza das paisagens quanto pelos programas educacionais", contou Iris, aluna da Escola Estadual Aluísio Germano, à coluna Enem e Educação.

Para Maria Ribeiro, essa é uma experiência única na vida da filha. "Como na minha época não havia essa oportunidade, ver esses jovens conquistando tudo isso é como se eu estivesse vivendo esse momento também. A felicidade é imensa e estou torcendo para que eles aproveitem ao máximo essa experiência", disse.

A estudante Yasmin Rafaely Arcanjo, de 17 anos, que embarcará representando a EREM Creusa de Freitas Cavalcanti, do município de Macaparana, também demonstrou grande expectativa pelos próximos quatro meses. "É muito gratificante e emocionante estar aqui. Sempre tive o desejo de estudar fora e, até alguns meses atrás, ficávamos divididos no que focar, se acabaria fazendo ou não o Enem. Agora estamos muito felizes", afirmou a jovem, que viaja ainda neste mês.

A gestora da escola, Thais Maria, acredita que mais alunos do município poderão ser contemplados pelo PGM na edição de 2026. "É emocionante ver a realização do sonho que esses estudantes cultivaram por tanto tempo e que agora poderão concretizar. É uma experiência única, porque muitos deles não teriam a oportunidade de participar de um intercâmbio se não fosse por esse programa, já que muitas famílias não têm condições de proporcionar uma experiência como essa", afirmou.