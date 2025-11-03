Connecta+ está com vagas abertas para oficinas de tecnologia. Saiba como se inscrever

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com 20 vagas disponíveis, as oficinas são gratuitas e englobam temas de tecnologia, robótica e expressão criativa. As inscrições seguem até o dia 10

Clique aqui e escute a matéria

O programa Connecta+ está com inscrições abertas para a 6ª turma de oficinas que unem competências digitais, expressão criativa, robótica e preparação para o mundo do trabalho. São oferecidas 20 vagas e a inscrição pode ser feita até o dia 10, pelo link.

A embaixadora do Connecta+, Luciane Gomes, vê o projeto como um convite para que os jovens percebam que o conhecimento pode mudar a trajetória.

“Cada turma é uma oportunidade de ver talentos florescendo, de mostrar que o acesso à tecnologia pode e deve ser para todos”, afirma.

Oficinas

As oficinas acontecem de 17 novembro até 17 de dezembro, no Projeto Aria Social, em Jaboatão dos Guararapes. As turmas são voltadas para jovens de 16 a 20 anos em situação de vulnerabilidade social.

Além das 30 horas/aula oferecidas, o programa garante todo o material utilizado nas oficinas, assim como fardamento e lanche durante as atividades.

Sobre o programa

O Connecta+ é um programa social criado pelas empresas Um Telecom e Connectoway, com realização do Instituto MeMaker. Desde a sua criação, já foram concluídas cinco turmas e cerca de 90 alunos foram beneficiados.

Além da formação, o programa também se conecta ao mercado de trabalho, alguns ex-alunos já conquistaram vagas em programas de Jovem Aprendiz nas empresas apoiadoras.

Para Mônica Bouqvar, diretora do Instituto MeMaker, a nova edição reforça o compromisso com a inclusão e a formação integral dos jovens.

“Nosso propósito é garantir que cada participante se sinta capaz de criar, inovar e transformar, através da oportunidade de descobrir suas potencialidades”, destaca.



