Inova CRIA: Pernambuco leva estudantes vencedores para imersão de tecnologia e inovação em Portugal

O projeto, realizado pelo Governo de Pernambuco em parceria com o Porto Digital, estimulou os estudantes a desenvolveram projetos em várias áreas

Os estudantes e professores da Rede Estadual, vencedores do "Inova CRIA: Ideias que Transformam", foram recebidos, nesta quinta-feira (30), no Palácio do Campo das Princesas, sede do Governo Estadual.

O projeto, realizado pelo Governo de Pernambuco em parceria com o Porto Digital, estimulou os estudantes a desenvolveram projetos dentro de várias áreas — como agricultura, saúde e acessibilidade, e vão embarcar em uma imersão internacional em Portugal no próximo mês de novembro.

"Ao todo, foram 62 projetos inscritos no Inova CRIA, nos nossos laboratórios de inteligência e tecnologia dentro das nossas escolas, e cinco venceram o concurso. Agora, essas cinco equipes irão para Portugal, conhecer o Porto Digital de lá, participar do Web Summit e representar Pernambuco numa das maiores rodadas de tecnologia e inovação do mundo. Esses alunos são de cada recanto do nosso estado, vão mudar o mundo para melhor e vão fazer o nosso chão muito mais feliz", afirmou Raquel Lyra, governadora de Pernambuco.

O concurso, desenvolvido pelas secretarias de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI) e Educação (SEE), mobilizou alunos do 1º e 2º anos das Escolas Técnicas Estaduais (ETEs) e das Escolas de Referência em Ensino Médio (EREMs) com Espaços CRIA ativos, para propor soluções inovadoras e transformar suas comunidades.

Ao todo, 55 das 62 propostas foram validadas e avaliadas por uma comissão formada por representantes da SECTI, SEE, Porto Digital, Usina Pernambucana de Inovação e especialistas convidados. Cinco deles venceram.

“O Inova CRIA tem uma importância enorme, até mesmo nas parcerias entre as secretarias. Essa integração com a SECTI permite oferecer aos nossos estudantes oportunidades de melhoria, desenvolvimento de novos projetos e experiências de intercâmbio”, disse o secretário de Educação, Gilson Monteiro.

A secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, Mauricélia Montenegro, celebrou o resultado. “Têm surgido diversos produtos, projetos interessantes e até startups. Será uma experiência extremamente enriquecedora, e tenho certeza de que esses estudantes voltarão cheios de ideias para desenvolver ainda mais produtos inovadores para o Estado”, afirmou.

Um dos projetos premiados surgiu após os alunos notarem que uma colega com deficiência visual tinha dificuldade na aprendizagem da disciplina de química. Com o auxílio de uma impressora 3D, os jovens criaram materiais que proporcionam uma experiência de aprendizado mais interativo, para além do braile.

“O objetivo foi facilitar o entendimento de conceitos abstratos de matemática e química, por exemplo. E vendo a dificuldade da colega, os alunos criaram na impressora 3D o conteúdo de forma tátil, como uma representação de uma célula, por exemplo, para que ela pudesse tocar e compreender melhor”, explicou o professor Gustavo Bezerra, do EREM Paulo Freire, em Carnaíba, no Sertão do Pajeú.

Imersão em Portugal



As equipes vencedoras vão embarcar no dia 4 novembro para uma imersão internacional em Lisboa, com visitas ao Porto Digital Europa, encontros com startups e atividades no Web Summit 2025, onde poderão conhecer tendências globais em tecnologia, empreendedorismo e sustentabilidade.

"Eles vão ter a oportunidade de conhecer as inovações no Porto Digital de Aveiro, uma experiência incrível. Nós temos muito orgulho de estarmos com o Governo de Pernambuco nesse projeto", disse o presidente do Porto Digital, Pierre Lucena.

Para a aluna do EREM de Jatobá, no Sertão de Itaparica, Jéssicka Barbosa, o sentimento é de animação para a primeira viagem internacional aos 15 anos. “É surreal, algo que eu nem imaginava. Foi um projeto muito legal e expansivo para a nossa escola e na nossa cidade”, disse.

Os cinco projetos vencedores foram:

“Aquarcia 5.0” (EREM Jatobá – Petrolândia), voltado ao uso de tecnologia para monitoramento sustentável da aquicultura;



“TechDengue” e “PIMEN-IOT” (ETE Ariano Vilar Suassuna – Garanhuns), que utilizam internet e Inteligência Artificial para controle de pragas e doenças;



“Uso de tecnologias para assegurar a acessibilidade de deficientes visuais” (ETE Professor Paulo Freire – Carnaíba), com foco na inclusão;



“Estação Meteorológica Inteligente” (ETE Ginásio Pernambucano – Recife), voltada ao monitoramento climático e ambiental.

