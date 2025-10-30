Inova CRIA: Pernambuco leva estudantes vencedores para imersão de tecnologia e inovação em Portugal
O projeto, realizado pelo Governo de Pernambuco em parceria com o Porto Digital, estimulou os estudantes a desenvolveram projetos em várias áreas
Clique aqui e escute a matéria
Os estudantes e professores da Rede Estadual, vencedores do "Inova CRIA: Ideias que Transformam", foram recebidos, nesta quinta-feira (30), no Palácio do Campo das Princesas, sede do Governo Estadual.
O projeto, realizado pelo Governo de Pernambuco em parceria com o Porto Digital, estimulou os estudantes a desenvolveram projetos dentro de várias áreas — como agricultura, saúde e acessibilidade, e vão embarcar em uma imersão internacional em Portugal no próximo mês de novembro.
"Ao todo, foram 62 projetos inscritos no Inova CRIA, nos nossos laboratórios de inteligência e tecnologia dentro das nossas escolas, e cinco venceram o concurso. Agora, essas cinco equipes irão para Portugal, conhecer o Porto Digital de lá, participar do Web Summit e representar Pernambuco numa das maiores rodadas de tecnologia e inovação do mundo. Esses alunos são de cada recanto do nosso estado, vão mudar o mundo para melhor e vão fazer o nosso chão muito mais feliz", afirmou Raquel Lyra, governadora de Pernambuco.
O concurso, desenvolvido pelas secretarias de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI) e Educação (SEE), mobilizou alunos do 1º e 2º anos das Escolas Técnicas Estaduais (ETEs) e das Escolas de Referência em Ensino Médio (EREMs) com Espaços CRIA ativos, para propor soluções inovadoras e transformar suas comunidades.
Ao todo, 55 das 62 propostas foram validadas e avaliadas por uma comissão formada por representantes da SECTI, SEE, Porto Digital, Usina Pernambucana de Inovação e especialistas convidados. Cinco deles venceram.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
“O Inova CRIA tem uma importância enorme, até mesmo nas parcerias entre as secretarias. Essa integração com a SECTI permite oferecer aos nossos estudantes oportunidades de melhoria, desenvolvimento de novos projetos e experiências de intercâmbio”, disse o secretário de Educação, Gilson Monteiro.
A secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, Mauricélia Montenegro, celebrou o resultado. “Têm surgido diversos produtos, projetos interessantes e até startups. Será uma experiência extremamente enriquecedora, e tenho certeza de que esses estudantes voltarão cheios de ideias para desenvolver ainda mais produtos inovadores para o Estado”, afirmou.
Um dos projetos premiados surgiu após os alunos notarem que uma colega com deficiência visual tinha dificuldade na aprendizagem da disciplina de química. Com o auxílio de uma impressora 3D, os jovens criaram materiais que proporcionam uma experiência de aprendizado mais interativo, para além do braile.
“O objetivo foi facilitar o entendimento de conceitos abstratos de matemática e química, por exemplo. E vendo a dificuldade da colega, os alunos criaram na impressora 3D o conteúdo de forma tátil, como uma representação de uma célula, por exemplo, para que ela pudesse tocar e compreender melhor”, explicou o professor Gustavo Bezerra, do EREM Paulo Freire, em Carnaíba, no Sertão do Pajeú.
Imersão em Portugal
As equipes vencedoras vão embarcar no dia 4 novembro para uma imersão internacional em Lisboa, com visitas ao Porto Digital Europa, encontros com startups e atividades no Web Summit 2025, onde poderão conhecer tendências globais em tecnologia, empreendedorismo e sustentabilidade.
"Eles vão ter a oportunidade de conhecer as inovações no Porto Digital de Aveiro, uma experiência incrível. Nós temos muito orgulho de estarmos com o Governo de Pernambuco nesse projeto", disse o presidente do Porto Digital, Pierre Lucena.
Para a aluna do EREM de Jatobá, no Sertão de Itaparica, Jéssicka Barbosa, o sentimento é de animação para a primeira viagem internacional aos 15 anos. “É surreal, algo que eu nem imaginava. Foi um projeto muito legal e expansivo para a nossa escola e na nossa cidade”, disse.
Os cinco projetos vencedores foram:
- “Aquarcia 5.0” (EREM Jatobá – Petrolândia), voltado ao uso de tecnologia para monitoramento sustentável da aquicultura;
- “TechDengue” e “PIMEN-IOT” (ETE Ariano Vilar Suassuna – Garanhuns), que utilizam internet e Inteligência Artificial para controle de pragas e doenças;
- “Uso de tecnologias para assegurar a acessibilidade de deficientes visuais” (ETE Professor Paulo Freire – Carnaíba), com foco na inclusão;
- “Estação Meteorológica Inteligente” (ETE Ginásio Pernambucano – Recife), voltada ao monitoramento climático e ambiental.