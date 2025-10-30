fechar
Aulão no Recife reúne 500 alunos da rede pública para focar no controle da ansiedade antes do Enem

Encontro no Teatro RioMar, promovido pelo IJCPM, deu dicas de como administrar o equilíbrio emocional na véspera das provas, que começam no dia 9/11

Por JC Publicado em 30/10/2025 às 22:00
Aulão promovido pelo Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) reuniu, nesta quinta-feira (30), no Teatro RioMar cerca de 500 estudantes de escolas públicas da Zona Sul do Recife
Aulão promovido pelo Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) reuniu, nesta quinta-feira (30), no Teatro RioMar cerca de 500 estudantes de escolas públicas da Zona Sul do Recife - Arnaldo Carvalho

Na reta final para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o equilíbrio emocional pode ser tão decisivo quanto o conteúdo acadêmico. Com as provas marcadas para os dias 9 e 16 de novembro, a pressão sobre os estudantes aumenta, gerando sintomas como ansiedade, insônia e falta de concentração.

Para ajudar a controlar essa tensão e revisar os últimos conteúdos, um aulão promovido pelo Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) reuniu, nesta quinta-feira (30), cerca de 500 estudantes de escolas públicas da Zona Sul do Recife, no Teatro RioMar.

Durante o encontro, educadores e psicólogos focaram em estratégias para administrar as emoções na véspera do exame.

Menos telas, mais relaxamento

Entre as principais orientações repassadas aos estudantes, estão a importância de exercícios de respiração, manter oito horas de sono contínuas, optar por alimentos mais leves e saudáveis, e reduzir o tempo de uso de telas, evitando-as principalmente duas horas antes de dormir.

A psicóloga Juliana Barros, instrutora de Inteligência Emocional do IJCPM, explicou que o consumo excessivo de informações fragmentadas nas redes sociais tende a aumentar a ansiedade. "Para quem se dedicou aos estudos o ano inteiro, sugiro trocar as interações virtuais por interações físicas, encontrar os amigos, se divertir sem excessos, buscar a descompressão", recomendou.

A pressão de ser o primeiro

Os estudantes Clarisse Souza e Jorge Eduardo, ambos de 18 anos e alunos do curso Pré-Universitário gratuito do IJCPM, buscam vagas em Enfermagem e Veterinária, respectivamente. Eles carregam a expectativa de serem os primeiros em suas famílias a ingressar no Ensino Superior.

Segundo a psicóloga Juliana Barros, esse contexto social adiciona uma camada extra de estresse. "Para muitos, entrar numa universidade representa a possibilidade de mudar de vida, de ascender economicamente, o que gera uma sobrecarga de ansiedade e autocobrança", explicou.

Ela ponderou, no entanto, que um nível equilibrado de ansiedade pode ser um aliado, servindo como uma "energia da expectativa" para manter o estudante em alerta para o horário da prova e a documentação necessária.

