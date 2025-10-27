fechar
Enem e Educação | Notícia

Quantas questões tem o Enem 2025? Veja o formato de cada prova e como funciona cada dia do exame

O Enem é composto por 180 questões e uma redação, sendo um dos principais meios de acesso ao ensino superior público e privado em todo o país

Por Aisha Vitória Publicado em 27/10/2025 às 18:20
Imagem de provas do Enem, que em 2025 serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro
Imagem de provas do Enem, que em 2025 serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro - Bruna Araújo/MEC

Clique aqui e escute a matéria

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) mantém em 2025 o formato tradicional de aplicação, com 180 questões objetivas de múltipla escolha e uma redação dissertativo-argumentativa.

O exame é aplicado em dois domingos consecutivos e segue a mesma estrutura tanto na versão impressa quanto na digital.

Divisão da prova

No total, as provas são divididas em quatro grandes áreas do conhecimento: Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática, além da redação, que aborda um tema de relevância social, cultural, política ou científica.

Primeiro dia de prova

O primeiro dia de prova tem duração de cinco horas e trinta minutos. Nessa etapa, os participantes respondem a 90 questões objetivas e produzem a redação. As disciplinas aplicadas são:

  • Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: 45 questões que envolvem Língua Portuguesa, Literatura, Artes e o idioma estrangeiro escolhido pelo candidato (Inglês ou Espanhol).
  • Ciências Humanas e suas Tecnologias: 45 questões de História, Geografia, Filosofia e Sociologia.
  • Redação: um texto dissertativo-argumentativo, que deve apresentar uma tese e proposta de intervenção sobre o tema proposto.

Na parte de Língua Estrangeira, o participante responde apenas cinco questões referentes ao idioma selecionado no momento da inscrição.

 

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Segundo dia de prova

O segundo domingo de aplicação tem duração de cinco horas e reúne 90 questões objetivas divididas entre:

  • Ciências da Natureza e suas Tecnologias: 45 questões de Biologia, Física e Química.
  • Matemática e suas Tecnologias: 45 questões envolvendo conteúdos variados da Matemática.

Correção e estrutura das questões

Todas as questões do Enem são de múltipla escolha, com cinco alternativas (A, B, C, D e E) e apenas uma correta.

A correção é feita por meio da Teoria de Resposta ao Item (TRI), que avalia o desempenho do participante considerando o nível de dificuldade de cada questão, e não apenas o número de acertos.

O Enem é composto por 180 questões objetivas e uma redação, sendo um dos principais meios de acesso ao ensino superior público e privado em todo o país, além da porta de entrada para programas como o Sisu, Prouni e Fies.

Saiba como acessar o JC Premium

Leia também

Prova Nacional Docente: professores avaliam primeira edição marcada por provas extensas e debate sobre idadismo
ENEM DOS PROFESSORES

Prova Nacional Docente: professores avaliam primeira edição marcada por provas extensas e debate sobre idadismo
Quando é o Enem 2025? Veja dias, horários e onde ver o local de prova
Local de prova

Quando é o Enem 2025? Veja dias, horários e onde ver o local de prova

Compartilhe

Tags