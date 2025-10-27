Quantas questões tem o Enem 2025? Veja o formato de cada prova e como funciona cada dia do exame
O Enem é composto por 180 questões e uma redação, sendo um dos principais meios de acesso ao ensino superior público e privado em todo o país
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) mantém em 2025 o formato tradicional de aplicação, com 180 questões objetivas de múltipla escolha e uma redação dissertativo-argumentativa.
O exame é aplicado em dois domingos consecutivos e segue a mesma estrutura tanto na versão impressa quanto na digital.
Divisão da prova
No total, as provas são divididas em quatro grandes áreas do conhecimento: Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática, além da redação, que aborda um tema de relevância social, cultural, política ou científica.
Primeiro dia de prova
O primeiro dia de prova tem duração de cinco horas e trinta minutos. Nessa etapa, os participantes respondem a 90 questões objetivas e produzem a redação. As disciplinas aplicadas são:
- Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: 45 questões que envolvem Língua Portuguesa, Literatura, Artes e o idioma estrangeiro escolhido pelo candidato (Inglês ou Espanhol).
- Ciências Humanas e suas Tecnologias: 45 questões de História, Geografia, Filosofia e Sociologia.
- Redação: um texto dissertativo-argumentativo, que deve apresentar uma tese e proposta de intervenção sobre o tema proposto.
Na parte de Língua Estrangeira, o participante responde apenas cinco questões referentes ao idioma selecionado no momento da inscrição.
Segundo dia de prova
O segundo domingo de aplicação tem duração de cinco horas e reúne 90 questões objetivas divididas entre:
- Ciências da Natureza e suas Tecnologias: 45 questões de Biologia, Física e Química.
- Matemática e suas Tecnologias: 45 questões envolvendo conteúdos variados da Matemática.
Correção e estrutura das questões
Todas as questões do Enem são de múltipla escolha, com cinco alternativas (A, B, C, D e E) e apenas uma correta.
A correção é feita por meio da Teoria de Resposta ao Item (TRI), que avalia o desempenho do participante considerando o nível de dificuldade de cada questão, e não apenas o número de acertos.
