Quantas questões tem o Enem 2025? Veja o formato de cada prova e como funciona cada dia do exame

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Enem é composto por 180 questões e uma redação, sendo um dos principais meios de acesso ao ensino superior público e privado em todo o país

Clique aqui e escute a matéria

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) mantém em 2025 o formato tradicional de aplicação, com 180 questões objetivas de múltipla escolha e uma redação dissertativo-argumentativa.

O exame é aplicado em dois domingos consecutivos e segue a mesma estrutura tanto na versão impressa quanto na digital.

Divisão da prova

No total, as provas são divididas em quatro grandes áreas do conhecimento: Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática, além da redação, que aborda um tema de relevância social, cultural, política ou científica.

Primeiro dia de prova

O primeiro dia de prova tem duração de cinco horas e trinta minutos. Nessa etapa, os participantes respondem a 90 questões objetivas e produzem a redação. As disciplinas aplicadas são:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: 45 questões que envolvem Língua Portuguesa, Literatura, Artes e o idioma estrangeiro escolhido pelo candidato (Inglês ou Espanhol).



45 questões que envolvem Língua Portuguesa, Literatura, Artes e o idioma estrangeiro escolhido pelo candidato (Inglês ou Espanhol). Ciências Humanas e suas Tecnologias: 45 questões de História, Geografia, Filosofia e Sociologia.



45 questões de História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Redação: um texto dissertativo-argumentativo, que deve apresentar uma tese e proposta de intervenção sobre o tema proposto.

Na parte de Língua Estrangeira, o participante responde apenas cinco questões referentes ao idioma selecionado no momento da inscrição.

Segundo dia de prova

O segundo domingo de aplicação tem duração de cinco horas e reúne 90 questões objetivas divididas entre:

Ciências da Natureza e suas Tecnologias: 45 questões de Biologia, Física e Química.



45 questões de Biologia, Física e Química. Matemática e suas Tecnologias: 45 questões envolvendo conteúdos variados da Matemática.

Correção e estrutura das questões

Todas as questões do Enem são de múltipla escolha, com cinco alternativas (A, B, C, D e E) e apenas uma correta.

A correção é feita por meio da Teoria de Resposta ao Item (TRI), que avalia o desempenho do participante considerando o nível de dificuldade de cada questão, e não apenas o número de acertos.

O Enem é composto por 180 questões objetivas e uma redação, sendo um dos principais meios de acesso ao ensino superior público e privado em todo o país, além da porta de entrada para programas como o Sisu, Prouni e Fies.



Saiba como acessar o JC Premium