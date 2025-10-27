fechar
Enem e Educação | Notícia

Declaração de comparecimento do Enem 2025: saiba o que é, para que serve e como emitir o documento

A declaração serve principalmente para justificar a ausência no trabalho ou em outras atividades durante os dias de prova

Por Aisha Vitória Publicado em 27/10/2025 às 17:36
Para os estudantes n&atilde;o isentos, a taxa de inscri&ccedil;&atilde;o continua no valor de R$ 85 e pode ser paga por boleto (gerado na P&aacute;gina do Participante), Pix, cart&atilde;o de cr&eacute;dito, d&eacute;bito em conta corrente ou poupan&ccedil;a
Para os estudantes não isentos, a taxa de inscrição continua no valor de R$ 85 e pode ser paga por boleto (gerado na Página do Participante), Pix, cartão de crédito, débito em conta corrente ou poupança - MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Clique aqui e escute a matéria

Os participantes do Enem 2025 já podem emitir a Declaração de Comparecimento, documento oficial que comprova a presença do candidato no local de prova.

Disponível na Página do Participante, a declaração deve ser impressa antes do exame e levada nos dias de aplicação para receber a assinatura do aplicador.

Para que serve a declaração?

A declaração serve principalmente para justificar a ausência no trabalho ou em outras atividades durante os dias de prova, funcionando de forma semelhante a um atestado de comparecimento.

O documento contém informações como nome completo, CPF, número de inscrição, data e local da prova, que só tem validade com a assinatura do aplicador.

 

Leia Também

Onde encontrar o documento

De acordo com o edital do Enem, o Inep disponibiliza o documento exclusivamente pela Página do Participante.

Para acessá-lo, o participante deve fazer login com CPF e senha, clicar na opção “Baixar Declaração” e imprimir o arquivo.

É importante lembrar que o documento deve ser apresentado em cada dia de prova, caso o candidato precise comprovar presença nos dois domingos de aplicação.

Sobre o Enem 2025

O Enem será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro em todos os estados e no Distrito Federal.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Já nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, as provas serão realizadas em 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à realização da COP30, 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas que acontecerá em Belém.

Os portões fecham às 13h, mas o Inep orienta que o candidato chegue às 12h ao local de prova.

A prova segue o formato tradicional: no primeiro dia, os participantes responderão às questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação.

No segundo dia, será a vez das áreas de Ciências da Natureza e Matemática, totalizando 45 questões por área do conhecimento.

O gabarito oficial será divulgado até o 10º dia útil após o segundo domingo de aplicação, e o resultado final está previsto para 13 de janeiro de 2026.

Saiba como se inscrever na newsletter JC

Leia também

Quando é o Enem 2025? Veja dias, horários e onde ver o local de prova
Local de prova

Quando é o Enem 2025? Veja dias, horários e onde ver o local de prova
Enem 2025: Inep divulga locais de prova e Cartão de Confirmação; veja como acessar
ENEM 2025

Enem 2025: Inep divulga locais de prova e Cartão de Confirmação; veja como acessar

Compartilhe

Tags