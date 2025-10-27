Declaração de comparecimento do Enem 2025: saiba o que é, para que serve e como emitir o documento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A declaração serve principalmente para justificar a ausência no trabalho ou em outras atividades durante os dias de prova

Os participantes do Enem 2025 já podem emitir a Declaração de Comparecimento, documento oficial que comprova a presença do candidato no local de prova.

Disponível na Página do Participante, a declaração deve ser impressa antes do exame e levada nos dias de aplicação para receber a assinatura do aplicador.

Para que serve a declaração?

A declaração serve principalmente para justificar a ausência no trabalho ou em outras atividades durante os dias de prova, funcionando de forma semelhante a um atestado de comparecimento.

O documento contém informações como nome completo, CPF, número de inscrição, data e local da prova, que só tem validade com a assinatura do aplicador.

Onde encontrar o documento

De acordo com o edital do Enem, o Inep disponibiliza o documento exclusivamente pela Página do Participante.

Para acessá-lo, o participante deve fazer login com CPF e senha, clicar na opção “Baixar Declaração” e imprimir o arquivo.

É importante lembrar que o documento deve ser apresentado em cada dia de prova, caso o candidato precise comprovar presença nos dois domingos de aplicação.

Sobre o Enem 2025

O Enem será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro em todos os estados e no Distrito Federal.

Já nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, as provas serão realizadas em 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à realização da COP30, 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas que acontecerá em Belém.

Os portões fecham às 13h, mas o Inep orienta que o candidato chegue às 12h ao local de prova.

A prova segue o formato tradicional: no primeiro dia, os participantes responderão às questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação.

No segundo dia, será a vez das áreas de Ciências da Natureza e Matemática, totalizando 45 questões por área do conhecimento.

O gabarito oficial será divulgado até o 10º dia útil após o segundo domingo de aplicação, e o resultado final está previsto para 13 de janeiro de 2026.



